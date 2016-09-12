В Таиланде задержан россиянин по подозрению во взломе ювелирного магазина

БАНГКОК, 12 сентября. /ТАСС/. Россиянин Дмитрий Севастьянов задержан полицией Таиланда на острове Пхукет по обвинению в попытке кражи в ювелирном магазине. Об этом сообщила полиция Пхукета.

Как сообщил представитель местного полицейского управления Сомсак Тхонгкленг, преступление было совершено в ночь на 9 сентября. Мужчина проник в один из ювелирных магазинов Пхукета, разрушив кирпичную стену здания. Затем попытался вскрыть сейф, где хранились драгоценности, однако не смог справиться с замком. "Камеры видеонаблюдения запечатлели подозреваемого, попытавшегося скрыть свое лицо", - рассказал подполковник Тхонгкленг.

Тем не менее, он отметил, что правоохранителям удалось идентифицировать предполагаемого преступника.

Россиянин был задержан в отеле, где он остановился вместе с супругой, неподалеку от места преступления. Он обвиняется в попытке кражи, а также порче чужого имущества.

Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Таиланде, информация о данном инциденте в дипмиссию пока не поступала.