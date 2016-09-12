В столице Индии ежедневно исчезает более 20 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. По меньшей мере 21 человек, в основном несовершеннолетние, похищается или пропадает ежедневно в Национальном столичном округе Дели. Информацию об этом официально распространило Национальное бюро учета преступлений.

"Столица стала лидером по числу пропаж и похищений - 7730 зарегистрированных случаев в 2015 году. В среднем по стране за год отмечено 6,6 похищений и исчезновений на 100 тыс. человек, в Дели этот показатель составил 37 случаев на 100 тыс. человек. Национальный столичный округ Дели (объединяющий ряд населенных пунктов, в том числе политическую столицу страны Нью-Дели - прим. ТАСС), стал лидером по такому виду преступлений среди всех 29 штатов и семи союзных территорий", - говорится в опубликованной сегодня статье газеты The Times of India.

Чаще всего пропадают дети - 6,6 тыс. случаев зафиксировано в городе в минувшем году. Как указывает полиция, подчас несовершеннолетние убегают сами, но нередко они становятся жертвами профессиональных похитителей. Затем детей используют как маленьких рабов - они трудятся на полях или в подпольных фабриках по производству дешевых украшений или недорогих товаров. В основном крадут детей из бедных многодетных семей.

Похищают и взрослых - ради выкупа, иногда из мести. Нередки случаи, когда воруют молодых женщин, чтобы принудить их вступить в брак.

Как прокомментировал эту информацию неназванный высокопоставленный представитель полиции, "статистические данные о пропаже детей верны, но действительность несколько иная". "Если родители заявляют, что их ребенок пропал, мы немедленно заводим дело о возможном похищении, многих детей мы потом находим, или они приходят домой сами" - цитирует агентство слова полицейского. При этом он признал, что похищения несовершеннолетних остаются одной из наиболее беспокоящих проблем для правоохранителей индийской столицы.