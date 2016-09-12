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Полиция обнаружила тайник с 2 кг синтетического наркотика в Подмосковье

Происшествия
12 сентября, 8:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
Представитель главка МВД отметила, что из изъятого концентрата можно было изготовить порядка 60 млн разовых доз курительных смесей
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Сотрудники областного Управления по контролю за оборотом наркотиков в Ногинском районе Подмосковья обнаружили тайник с 2 кг синтетического наркотика. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В тайнике полицейские изъяли два пакета с концентратом синтетического наркотика, так называемой "соли", которую используют для производства курительных смесей "Спайс", - сказала Петрова.

По ее словам, тайник с наркотиками был обнаружен в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела в лесном массиве вдоль Горьковского шоссе. Представитель главка отметила, что из изъятого концентрата можно было изготовить порядка 60 млн разовых доз курительных смесей.

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