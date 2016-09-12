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Парапланерист предстанет перед судом за жесткую посадку в состоянии опьянения

Происшествия
12 сентября, 8:24 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 12, сентября. /ТАСС
Полет проходил без спасательного парашюта на высоте более 100 метров
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НОВОСИБИРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Парапланерист, по вине которого был травмирован пассажир, предстанет перед судом в Хакасии. Следствием установлено, что полет мужчина выполнял в состоянии алкогольного опьянения, сообщила в понедельник пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Красноярска 1986 года рождения. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Как установлено в ходе следствия, 4 июля около 19 часов по местному времени вблизи озера Беле в Ширинском районе Республики Хакасия осуществил жесткую посадку параплан "Зорро 38", на борту которого находились пилот и пассажир. Пилот параплана за 1,5 тысячи рублей предлагал отдыхающим полеты развлекательного характера вблизи озера. Его услугой воспользовался один из туристов - житель Красноярска, при этом пилот находился в состоянии алкогольного опьянения и не произвел предполетной подготовки параплана.

Полет проходил без спасательного парашюта на высоте более 100 метров. В ходе полета из-за возникновения нештатной ситуации произошло неконтролируемое снижение параплана с последующей жесткой посадкой. В результате происшествия оба гражданина получили повреждения различной степени тяжести.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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