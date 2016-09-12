Восемь человек погибли в Индии после падения автобуса в ущелье глубиной 200 метров

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. По меньшей мере восемь человек погибли, семь получили тяжелые травмы в результате падения туристического автобуса в ущелье на севере Индии. Об этом сообщила полиция штата Химачал-Прадеш, расследующая происшествие.

По данным правоохранительных органов, авария произошла минувшей ночью на горной трассе Лех - Манали близ города Тагнангла. В темноте на сложном участке дороги водитель не справился с управлением, автобус на полном ходу слетел с трассы в пропасть глубиной свыше 200 метров.

Как отметил начальник полиции Леха Церинг Гьялпо, "у оставшихся пассажиров появилась надежда на спасение только благодаря тому, что туристы, следовавшие на другом транспортном средстве, став случайными свидетелями происшествия, сразу же сообщили об этом властям". Спасатели и медики прибыли на место трагедии незамедлительно, однако из-за темноты и сложного рельефа операция по подъему пострадавших и тел погибших продолжалась до самого утра, когда прилетели армейские вертолеты.

Шоссе Манали - Лех длиной около 500 км автобус проходит примерно за двое суток.