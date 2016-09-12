В Москве возбуждено дело по факту стрельбы из машин свадебного кортежа

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту стрельбы из машин свадебного кортежа возле парка Царицыно на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Накануне днем на службу "02" поступило сообщение о стрельбе около нескольких автомобилей Porsche на улице Борисовские пруды. По словам очевидцев, неизвестные стреляли в воздух из огнестрельного оружия.

"По факту стрельбы из оружия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ - "Хулиганство". Подозреваемые в правонарушении отпущены под подписку о невыезде", - сказали в главке.

В свою очередь источник в правоохранительных органах столицы сообщил, что в ходе осмотра машин были обнаружены два травматических пистолета, зарегистрированных на двух пассажиров.