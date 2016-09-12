Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве возбуждено дело по факту стрельбы из машин свадебного кортежа

Происшествия
12 сентября, 9:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
Подозреваемые в правонарушении отпущены под подписку о невыезде
Материал из 1 страницы
© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту стрельбы из машин свадебного кортежа возле парка Царицыно на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Накануне днем на службу "02" поступило сообщение о стрельбе около нескольких автомобилей Porsche на улице Борисовские пруды. По словам очевидцев, неизвестные стреляли в воздух из огнестрельного оружия.

Смотрите также

Полиция в Москве разыскивает Porsche из устроившего стрельбу свадебного кортежа
В Москве остановлен Porsche из кортежа "стреляющей свадьбы"

"По факту стрельбы из оружия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ - "Хулиганство". Подозреваемые в правонарушении отпущены под подписку о невыезде", - сказали в главке.

В свою очередь источник в правоохранительных органах столицы сообщил, что в ходе осмотра машин были обнаружены два травматических пистолета, зарегистрированных на двух пассажиров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: банки просят у ЦБ доступ к кредитным историям россиян без их согласия
2
В Москве возбуждено дело по факту стрельбы из машин свадебного кортежа
3
В Китае завершилось строительство самого высокого моста в мире
4
Илюмжинов в письме Обаме попросил предоставить ему гражданство США
5
Прибытие первого рейса в аэропорт Жуковский задерживается на час
6
Сгоревший на западе Москвы автобус не принадлежит Мосгортансу
7
Трамп запретил помощникам публично говорить о здоровье Клинтон
Темы дня
Реклама