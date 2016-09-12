СК возбудил дело по факту видео с новосибирской школьницей в интернете

НОВОСИБИРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Следственные органы в Новосибирске возбудили уголовное дело после появления в интернете откровенного видео с участием 15-летней школьницы из Новосибирска. Присутствующий на записи 19-летний мужчина задержан, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 133, ч. 1 ст. 137 УК РФ ("Понуждение лица к половому сношению путем шантажа, совершенное в отношении несовершеннолетней и нарушение неприкосновенности частной жизни путем распространения сведений о частной жизни, составляющих личную тайну")", - говорится в сообщении.

Ведомство напомнило, что 9 сентября на одном из информационных порталов было размещено сообщение и видеоматериал о том, что 15-летняя учащаяся одной из новосибирских школ в состоянии алкогольного опьянения вступает в половую связь с молодым человеком. Видеозапись происходящего была выложена в социальные сети. По данному сообщению была инициирована доследственная проверка.

Предварительно установлено, что в конце августа 19-летний молодой человек принуждал девушку к интимной близости с ним, шантажируя угрозой распространения вышеуказанной видеозаписи. После отказа выполнить его требования, молодой человек разместил видео в интернете. В настоящее время молодой человек установлен и задержан, следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу.

В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям всех лиц, участвовавших в происшествии с несовершеннолетней. Дело расследуется первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Новосибирской области.