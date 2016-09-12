Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК возбудил дело по факту видео с новосибирской школьницей в интернете

Происшествия
12 сентября, 9:46 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 12, сентября. /ТАСС
Присутствующий на откровенной видеозаписи 19-летний мужчина задержан
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Следственные органы в Новосибирске возбудили уголовное дело после появления в интернете откровенного видео с участием 15-летней школьницы из Новосибирска. Присутствующий на записи 19-летний мужчина задержан, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 133, ч. 1 ст. 137 УК РФ ("Понуждение лица к половому сношению путем шантажа, совершенное в отношении несовершеннолетней и нарушение неприкосновенности частной жизни путем распространения сведений о частной жизни, составляющих личную тайну")", - говорится в сообщении.

Ведомство напомнило, что 9 сентября на одном из информационных порталов было размещено сообщение и видеоматериал о том, что 15-летняя учащаяся одной из новосибирских школ в состоянии алкогольного опьянения вступает в половую связь с молодым человеком. Видеозапись происходящего была выложена в социальные сети. По данному сообщению была инициирована доследственная проверка.

Предварительно установлено, что в конце августа 19-летний молодой человек принуждал девушку к интимной близости с ним, шантажируя угрозой распространения вышеуказанной видеозаписи. После отказа выполнить его требования, молодой человек разместил видео в интернете. В настоящее время молодой человек установлен и задержан, следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу.

В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям всех лиц, участвовавших в происшествии с несовершеннолетней. Дело расследуется первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Новосибирской области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве возбуждено дело по факту стрельбы из машин свадебного кортежа
2
СМИ: спецслужбы Украины завербовали подростков для совершения диверсий в ДНР
3
Independent: Россия станет сверхдержавой после сделки с США по Сирии
4
В Москве пресечена деятельность этнической ОПГ, похищавшей людей
5
Илюмжинов в письме Обаме попросил предоставить ему гражданство США
6
Источник: выемки в ЦБ проводились по заявлению о краже дивана в санируемом банке
7
Белые медведи взяли в осаду полярную метеостанцию на острове в Арктике
Темы дня
Реклама