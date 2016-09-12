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Уроженец Кавказа задержан в Карелии по подозрению в вербовке местных жителей в ИГ

Происшествия
12 сентября, 10:32 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов
Задержанный отправляло потенциальным рекрутам фото- и видеоматериалы
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ПЕТРОЗАВОДСК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Выходец из Северокавказского региона задержан в Петрозаводске по подозрению в вербовке через интернет жителей столицы Карелии и Мурманска в запрещенную в РФ террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ), сообщили в понедельник в пресс-службе управления ФСБ по республике.

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"Указанное лицо путем использования сети интернет отправляло потенциальным рекрутам фото- и видеоматериалы, подготовленные идеологами незаконных вооруженных формирований (НВФ) и международных террористических организаций (МТО), направленные на оправдание терроризма и распространение идеологии насилия. Одновременно посредством социальной сети "ВКонтакте" подозреваемый вел целенаправленную работу по вербовке жителей Петрозаводска и Мурманска, направленную на их склонение к выезду в Сирию и вступлению в МТО "Исламское государство". Подозреваемый был задержан в Петрозаводске", - отметили в пресс-службе.

Дело против него возбуждено Следственным отделением УФСБ по Карелии по статье 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма совершенные с использованием сети интернет". Ему грозит до семи лет лишения свободы.

В УФСБ добавили, что преступная деятельность задержанного была пресечена во взаимодействии с управлениями ФСБ по Республике Дагестан и Мурманской области.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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Борьба с "Исламским государством" Противодействие терроризму в России
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