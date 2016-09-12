В Москве пресечена деятельность этнической ОПГ, похищавшей людей

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали участников преступной группировки, которые подозреваются в похищениях людей, грабежах и вымогательствах. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Оперативники Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России совместно с коллегами из Москвы пресекли деятельность этнической организованной преступной группы. Ее участники подозреваются в совершении вымогательств, похищении людей и в разбойных нападениях", - сказала она.
По словам представителя МВД, 28 августа в Москве подозреваемыми был похищен предприниматель. Мужчине нанесли побои, насильно усадили в автомобиль и вывезли в Московскую область. От родственников потерпевшего подозреваемые требовали $300 тыс. за его освобождение.
"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что похищенного удерживают в частном доме в Воскресенском районе Подмосковья. 8 сентября сотрудники уголовного розыска освободили похищенного, шестеро подозреваемых были задержаны", - добавила Волк.
В отношении задержанных Главным следственным управлением (ГСУ) Следственного комитета России по Москве возбуждено уголовное дело. Как сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК РФ, в настоящее время всем фигурантам дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", - отметила Иванова.