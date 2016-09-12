Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вертолеты Минобороны доставят гуманитарную помощь жителям Приморья

Происшествия
12 сентября, 11:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
При необходимости летчики армейской авиации выполнят эвакуацию населения
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Вертолеты Ми-8АМТШ Восточного военного округа (ВВО) доставят гуманитарную помощь в более чем 28 населенных пунктов, пострадавших от паводка в Приморье. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.

"Полеты военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ будут осуществляться по трем маршрутам, которые охватят более 28 населенных пунктов Приморского края, пострадавших от наводнения. При необходимости летчики армейской авиации выполнят эвакуацию населения", - говорится в сообщении.

Смотрите также
Ущерб от паводка ЖКХ Приморья составит не менее 200 млн рублей

Как напомнили в пресс-службе, в пострадавших районах Приморья помощь оказывают более тысячи военнослужащих Восточного военного округа и около 400 единиц специальной техники, в постоянной готовности находятся 12 самолетов и шесть вертолетов.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье в конце августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков, из-за паводка был объявлен режим ЧС федерального уровня. В начале сентября край оказался также под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.

В настоящее время в Приморском крае вода уходит из подтопленных домов. За сутки от нее освободились 677 жилых домов. По данным на утро понедельника, остаются подтопленными 270 домов в 23 населенных пунктах, а также 15 средних общеобразовательных школ и 19 детских садов.

Смотрите также

Пострадавшие из-за паводка в Приморье клиенты Сбербанка могут получить отсрочку по кредиту
От паводка в Приморье пострадали 25 из 34 муниципалитетов
2,5 тысячи школьников не начали учебный год в зоне паводка в Приморье

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Тайфуны и ураганы
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве возбуждено дело по факту стрельбы из машин свадебного кортежа
2
СМИ: спецслужбы Украины завербовали подростков для совершения диверсий в ДНР
3
Independent: Россия станет сверхдержавой после сделки с США по Сирии
4
В Москве пресечена деятельность этнической ОПГ, похищавшей людей
5
Илюмжинов в письме Обаме попросил предоставить ему гражданство США
6
Источник: выемки в ЦБ проводились по заявлению о краже дивана в санируемом банке
7
Белые медведи взяли в осаду полярную метеостанцию на острове в Арктике
Темы дня
Реклама