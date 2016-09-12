Вертолеты Минобороны доставят гуманитарную помощь жителям Приморья

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Вертолеты Ми-8АМТШ Восточного военного округа (ВВО) доставят гуманитарную помощь в более чем 28 населенных пунктов, пострадавших от паводка в Приморье. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.

"Полеты военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ будут осуществляться по трем маршрутам, которые охватят более 28 населенных пунктов Приморского края, пострадавших от наводнения. При необходимости летчики армейской авиации выполнят эвакуацию населения", - говорится в сообщении.

Как напомнили в пресс-службе, в пострадавших районах Приморья помощь оказывают более тысячи военнослужащих Восточного военного округа и около 400 единиц специальной техники, в постоянной готовности находятся 12 самолетов и шесть вертолетов.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье в конце августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков, из-за паводка был объявлен режим ЧС федерального уровня. В начале сентября край оказался также под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.

В настоящее время в Приморском крае вода уходит из подтопленных домов. За сутки от нее освободились 677 жилых домов. По данным на утро понедельника, остаются подтопленными 270 домов в 23 населенных пунктах, а также 15 средних общеобразовательных школ и 19 детских садов.