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Фигурантам дела "Т Плюс" предъявлено обвинение

Происшествия
12 сентября, 11:51 UTC+3
По данным источника ТАСС, обвинение предъявлено по части 5 статьи 291 УК РФ "Дача взятки в особо крупном размере"
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СЫКТЫВКАР, 12 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Фигурантам дела о 800 млн рублей взяток бывшему руководству Коми: гендиректору ПАО "Т Плюс" (входит в состав группы компаний "Ренова") Борису Вайнзихеру и совладельцу "Реновы" Евгению Ольховику предъявлено обвинение. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

"Обоим фигурантам уголовного дела - и Вайнзихеру, и Ольховику - предъявлено обвинение по части 5 статьи 291 УК РФ "Дача взятки в особо крупном размере", - сказал собеседник агентства.

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