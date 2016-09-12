Фигурантам дела "Т Плюс" предъявлено обвинение

СЫКТЫВКАР, 12 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Фигурантам дела о 800 млн рублей взяток бывшему руководству Коми: гендиректору ПАО "Т Плюс" (входит в состав группы компаний "Ренова") Борису Вайнзихеру и совладельцу "Реновы" Евгению Ольховику предъявлено обвинение. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

"Обоим фигурантам уголовного дела - и Вайнзихеру, и Ольховику - предъявлено обвинение по части 5 статьи 291 УК РФ "Дача взятки в особо крупном размере", - сказал собеседник агентства.