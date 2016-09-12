Подозреваемый в организации банды житель Дагестана объявлен в международный розыск

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МАХАЧКАЛА, 12 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Дагестана, который подозревается в создании и организации банды, нападавшей на жителей Дербента. Мужчина объявлен в международный розыск, сообщил в понедельник ТАСС представитель пресс-службы республиканского управления СК РФ.
"Уголовное дело возбуждено в отношении 34-летнего жителя города Дербента Кямала Рамазанова по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 209 УК РФ ("Создание устойчивой вооруженной группы (банды) и руководство такой группой (бандой)", - сказал собеседник агентства.
По версии следствия, в феврале 2016 года Рамазанов объединился с жителем Дагестана Байрамали Абасовым и создал в городе Дербенте банду в целях нападения на граждан. "Банда отличалась тщательной конспирацией и системой мер по защите от разоблачения и мобильным отходом после совершения преступления с места происшествия. Непосредственно на месте преступления Рамазановым и Абасовым использовались портативные радиостанции для оперативной координации своих действий, исключающие возможность фиксации контакта операторами сотовой связи", - отметил представитель следствия.
По его словам, в составе банды Рамазановым и Абасовым совершены разбойное нападение на жителя города Дербента, в результате которого похищено 285 тыс. рублей, кража золотых изделий и денег на общую сумму более 4 млн рублей, а также убийство и разбойное нападение на отца бывшего мэра Дербента Феликса Казиахмедова-Гаджиахмеда, убитого 9 мая.
"Рамазанову заочно предъявлено обвинение, он объявлен в международный розыск. Абасов был ликвидирован силовиками в ходе спецоперации, прошедшей в середине мая в Дербенте", - добавил представитель ведомства.