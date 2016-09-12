В Киеве неизвестный угрожает взорвать пивзавод "Оболонь"

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КИЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Неизвестный в Киеве угрожает утроить взрыв на пивоваренном заводе "Оболонь", если ему не заплатят выкуп. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.
"В дежурную часть Оболонского управления полиции поступила информация: на улице Богатырской заминирован пивной завод. Злоумышленник требует выкуп у собственника, чтобы взрывчатка не сработала", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку здания и прилегающей территории. Согласно статье Уголовного кодекса Украины "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности" правонарушителю грозит до шести лет лишения свободы.