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В Дагестане задержаны подозреваемые в убийстве полицейского

Происшествия
12 сентября, 13:18 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 12, сентября. /ТАСС
При них обнаружены и изъяты пистолет и автомат
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МАХАЧКАЛА, 12 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Дагестане двух участников незаконного вооруженного формирования, подозреваемых в убийстве отдыхающих (полицейского и гражданского) в одном из районов республики. Об этом ТАСС в понедельник сообщил представитель пресс-службы республиканского управления СК РФ.

"Следственными органами в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства местного жителя и сотрудника правоохранительного органа в лесу Сергокалинского района, задержаны двое подозреваемых", - сообщил собеседник.

По его словам, в убийстве двух человек, произошедшем 10 июля в лесу у села Сергокала Сергокалинского района Дагестана, подозревались члены диверсионно-террористической группы "Избербашская". "В ходе расследования уголовного дела установлена причастность к совершению данного преступления главаря бандгруппы Магомеда Халимбекова, а также еще троих участников банды - Артура Бекболатова, Азиза Джамалудинова и Амалатбека Багатырова", - отметил собеседник.

Представитель следствия добавил, что 9 сентября в городе Избербаше было установлено местонахождение подозреваемых Бекболатова и Джамалудинова, они задержаны. "При них обнаружены и изъяты огнестрельное оружие - пистолет и автомат. Халимбеков и Багатыров были убиты 7 сентября при оказании вооруженного сопротивления во время спецоперации по их задержанию", - сообщил собеседник.

Четверо боевиков 10 июля в лесном массиве, расположенном в двух км от села Сергокала, увидев группу отдыхающих, подошли к ним, произвели выстрелы из огнестрельного автоматического оружия в 23-летнего молодого человека. От причиненных ранений потерпевший скончался на месте. После этого подозреваемые связали четверых потерпевших, завладели автомашиной Mercedes-Benz, принадлежащей одному из них.

Обнаружив у одного из связанных молодых людей удостоверение сотрудника МВД, один из преступников потребовал у него сказать на камеру, чтобы его коллеги и друзья ушли из правоохранительных органов. Сотрудник полиции Магомед Нурбагандов заявил на камеру: "Работайте, братья", - после чего бандиты его застрелили. МВД Дагестана решает вопрос о представлении убитого офицера полиции к награде посмертно.

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