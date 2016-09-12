В Смоленской области волк напал на грибника

Глава МИД Великобритании в разговоре с Лавровым приветствовал соглашение РФ и США по СирииПолитика 12 сентября, 13:47
Жители отдаленных поселков Мурманской области приезжают на выборы на квадроциклахПолитика 12 сентября, 13:45
На Среднем Урале открылась посвященная подшефным подлодкам кают-компанияНовости Урала 12 сентября, 13:38
Явлинский представил "Экономический манифест" о решении проблем РоссииПолитика 12 сентября, 13:38
Литературный Пулитцер: известные писатели, удостоенные престижной премииКультура 12 сентября, 13:37
Выступление Антона Силуанова по долгу Украины. ВидеотрансляцияЭкономика и бизнес 12 сентября, 13:36
Силуанов: Россия будет голосовать против предоставления Украине транша от МВФЭкономика и бизнес 12 сентября, 13:29
"Все идет по плану": итоги визита делегации ФИФА на стадионы ЧМ-2018Спорт 12 сентября, 13:25
ТАСС принял участие в Международном форуме информагентств Балкан и Черноморского регионаНовости агентства 12 сентября, 13:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СМОЛЕНСК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Павел Баранов/. Житель Сафоновского района Смоленской области госпитализирован после нападения раненого волка. Как сообщили в понедельник ТАСС в правоохранительных органах региона, пострадавший после нападения животного лишился двух пальцев руки.
"Пострадавший от нападения волка госпитализирован в Сафоновском районе Смоленской области", - сказал собеседник агентства.
По предварительной информации, инцидент произошел накануне. Предположительно, животное, которого ранее ранил охотник, напало на собиравшего грибы местного жителя. У пострадавшего врачи диагностировали травматическую ампутацию двух пальцев руки, укусы в области лица.
Как пояснили корреспонденту ТАСС в департаменте Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира, до этого момента нападений волков на людей в регионе не отмечалось.