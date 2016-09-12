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В Смоленской области волк напал на грибника

Происшествия
12 сентября, 13:44 UTC+3 СМОЛЕНСК /Корр. ТАСС, Павел Баранов
Пострадавший после нападения животного лишился двух пальцев руки
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СМОЛЕНСК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Павел Баранов/. Житель Сафоновского района Смоленской области госпитализирован после нападения раненого волка. Как сообщили в понедельник ТАСС в правоохранительных органах региона, пострадавший после нападения животного лишился двух пальцев руки.

"Пострадавший от нападения волка госпитализирован в Сафоновском районе Смоленской области", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, инцидент произошел накануне. Предположительно, животное, которого ранее ранил охотник, напало на собиравшего грибы местного жителя. У пострадавшего врачи диагностировали травматическую ампутацию двух пальцев руки, укусы в области лица.

Как пояснили корреспонденту ТАСС в департаменте Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира, до этого момента нападений волков на людей в регионе не отмечалось.

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