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В горах Кабардино-Балкарии сорвался альпинист

Происшествия
12 сентября, 13:45 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 12, сентября. /ТАСС
По предварительным данным, мужчина остался жив
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НАЛЬЧИК, 12 сентября. /ТАСС/. Альпинист сорвался в Черекском ущелье Кабардино-Балкарии (КБР) на высоте 4 тыс. метров над уровнем моря. Как сообщил ТАСС начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России Абдулах Гулиев, по предварительным данным, он жив.

"Сегодня в Черекском районе на горе Гидан на высоте примерно 4 тыс. метров над уровнем моря при восхождении сорвался альпинист. По нашим данным, он жив, сейчас решается вопрос о привлечении к спасработам вертолета. На место выдвинулись сотрудники ЭВПСО, находящиеся неподалеку", - сказал Гулиев.

Информация о ЧС поступила спасателям в 12:30 мск, подробности уточняются.

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