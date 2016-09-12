В горах Кабардино-Балкарии сорвался альпинист

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НАЛЬЧИК, 12 сентября. /ТАСС/. Альпинист сорвался в Черекском ущелье Кабардино-Балкарии (КБР) на высоте 4 тыс. метров над уровнем моря. Как сообщил ТАСС начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России Абдулах Гулиев, по предварительным данным, он жив.
"Сегодня в Черекском районе на горе Гидан на высоте примерно 4 тыс. метров над уровнем моря при восхождении сорвался альпинист. По нашим данным, он жив, сейчас решается вопрос о привлечении к спасработам вертолета. На место выдвинулись сотрудники ЭВПСО, находящиеся неподалеку", - сказал Гулиев.
Информация о ЧС поступила спасателям в 12:30 мск, подробности уточняются.