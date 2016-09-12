СМИ: власти Филиппин расследуют "сомнительные инциденты" с гибелью 1,4 тыс. человек

Глава Краснодарского края: локомотивами развития региона остаются АПК, туризм и транспортНовости партнеров 12 сентября, 15:55
СМИ: ЕСПЧ признал время на дорогу до работы частью рабочего дняМеждународная панорама 12 сентября, 15:55
Морской терминал в Калининградской области планируется построить к лету 2018 годаТранспорт 12 сентября, 15:47
СМИ: советник главаря ИГ и еще почти 40 боевиков уничтожены в ИракеМеждународная панорама 12 сентября, 15:29
Медведев: проект по благоустройству "Наш двор" стоит вывести на общероссийский уровеньОбщество 12 сентября, 15:17
МИД РФ: попытки увязать открытие участков на Украине с голосованием в Крыму смехотворныПолитика 12 сентября, 15:16
Тамара Гвердцители и Хор Турецкого & SOPRANO выступили на фестивале "Спасская башня"Новости партнеров 12 сентября, 15:15
Ростуризм в связи со взрывом в Турции призывает россиян не покидать курортные зоныОбщество 12 сентября, 15:12
Российско-китайские учения "Морское взаимодействие". ДосьеБиографии и справки 12 сентября, 15:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ХАНОЙ, 12 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Филиппин расследуют более 1,4 тыс. случаев гибели местных жителей, убитых "при сомнительных обстоятельствах" в рамках общенациональной борьбы с наркомафией. Об этом в понедельник сообщила газета The Manila Times со ссылкой на пресс-секретаря национальной полиции Дионардо Карлоса.
"Все эти инциденты классифицированы как подследственные", - заявил он. По словам официального представителя, еще примерно столько же случаев признаны как полностью правомерные в связи с подтвержденным нелегальным сбытом психотропных веществ. Власти настаивают, что многие из этих людей "были ликвидированы, так как сопротивляясь арестам".
Между тем, как проинформировал в понедельник Мартин Анданар, возглавляющий пресс-службу филиппинского президента, общенациональная кампания по искоренению торговли наркотиками "ознаменовалась успехом". "Операции, проведенные правоохранительными органами, оказались удачными", - подчеркнул он, уточнив, что в ряде районов "продолжаются столкновения между бандами (наркодилеров), уничтожающими друг друга".
Анданар прокомментировал официальную статистику, согласно которой в ходе активной борьбы с наркотрафиком, провозглашенной президентом Родриго Дутерте, на Филиппинах ежедневно гибнет более 40 человек. "Эти инциденты расследуются", - подчеркнул он, дав понять, что виновниками массовых смертей оказываются сами же торговцы наркотиками.
1 июля правительство Филиппин активизировало кампанию по борьбе с наркотрафиком. Как ранее сообщил глава национальной полиции Роналд де ла Роса, она продлится полгода: за этот срок власти планируют значительно снизить активность бандитских картелей. Чересчур жесткие методы Родриго Дутерте вызвали настороженность у международного сообщества. Массовые расправы над филиппинскими наркодилерами ООН склонна рассматривать как "вызывающие обеспокоенность".