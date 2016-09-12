СМИ: власти Филиппин расследуют "сомнительные инциденты" с гибелью 1,4 тыс. человек

ХАНОЙ, 12 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Филиппин расследуют более 1,4 тыс. случаев гибели местных жителей, убитых "при сомнительных обстоятельствах" в рамках общенациональной борьбы с наркомафией. Об этом в понедельник сообщила газета The Manila Times со ссылкой на пресс-секретаря национальной полиции Дионардо Карлоса.

"Все эти инциденты классифицированы как подследственные", - заявил он. По словам официального представителя, еще примерно столько же случаев признаны как полностью правомерные в связи с подтвержденным нелегальным сбытом психотропных веществ. Власти настаивают, что многие из этих людей "были ликвидированы, так как сопротивляясь арестам".

Между тем, как проинформировал в понедельник Мартин Анданар, возглавляющий пресс-службу филиппинского президента, общенациональная кампания по искоренению торговли наркотиками "ознаменовалась успехом". "Операции, проведенные правоохранительными органами, оказались удачными", - подчеркнул он, уточнив, что в ряде районов "продолжаются столкновения между бандами (наркодилеров), уничтожающими друг друга".

Анданар прокомментировал официальную статистику, согласно которой в ходе активной борьбы с наркотрафиком, провозглашенной президентом Родриго Дутерте, на Филиппинах ежедневно гибнет более 40 человек. "Эти инциденты расследуются", - подчеркнул он, дав понять, что виновниками массовых смертей оказываются сами же торговцы наркотиками.

1 июля правительство Филиппин активизировало кампанию по борьбе с наркотрафиком. Как ранее сообщил глава национальной полиции Роналд де ла Роса, она продлится полгода: за этот срок власти планируют значительно снизить активность бандитских картелей. Чересчур жесткие методы Родриго Дутерте вызвали настороженность у международного сообщества. Массовые расправы над филиппинскими наркодилерами ООН склонна рассматривать как "вызывающие обеспокоенность".