Суд отклонил жалобу родителей "школьного стрелка" на выплату компенсации семье учителя

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу родителей старшеклассника, застрелившего учителя географии в московской школе в Отрадном, на решение суда о взыскании с них более 2,3 млн руб. в пользу семьи погибшего. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Бутырского районного суда от 30 марта оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила решение председатель коллегии судей.

Ранее Бутырский районный суд Москвы взыскал с родителей "школьного стрелка" - Виктора и Ирины Гордеевых - в пользу матери и вдовы убитого учителя Андрея Кириллова по 700 тыс. руб. Суд также обязал их ежемесячно выплачивать на содержание несовершеннолетнего ребенка по 34 тыс. руб. Кроме того, суд взыскал с ответчиков 936 тыс. руб. в качестве единовременной выплаты на несовершеннолетнего.

Позиции сторон

Представитель ответчика поддержала апелляционную жалобу в полном объеме. "С момента преступления родители школьника не раз предлагали возместить ущерб, однако ответов со стороны истца на поступало", - сказала юрист, представляющая интересы семьи Гордеевых. Кроме того, она отметила, что школьник страдал психическим расстройством и был освобожден от уголовной ответственности. "Неправильно определена и доля дохода, так как супруга Гордеева на момент совершения преступления нигде не работала", - добавила она.

В свою очередь представитель семьи погибшего учителя не согласился с доводами жалобы, посчитав их не соответствующими действительности. "Ничего подобного, о чем говорит представитель ответчика, не было", - подчеркнул адвокат Игорь Трунов.

"Не обращались (Гордеевы), не звонили и ничего не предлагали. Прощения попросили только через год после случившегося", - заявила вдова учителя.

Дело "школьного стрелка"

Трагедия в московской школе в Отрадном произошла 3 февраля 2014 года. Старшеклассник, пронеся в школу ружье, выстрелил в классе в учителя географии Андрея Кириллова, который скончался на месте. Услышав стрельбу, школьный охранник сообщил о ЧП в правоохранительные органы. Когда прибывшие полицейские вошли в школу, подросток открыл стрельбу в их сторону, ранив старшего сержанта Владимира Крохина и застрелив прапорщика Сергея Бушуева.

Московский окружной военный суд отправил подростка на принудительное психиатрическое лечение, а также исключил из обвинения статью УК РФ "Захват заложников". Согласно результатам экспертизы, школьник был признан невменяемым.