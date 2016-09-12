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В отношении экс-начальника следственной части УВД в Москве возбуждено дело

Происшествия
12 сентября, 13:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
Бывшего сотрудника подозревают в покушении на мошенничество в размере 3 млн руб.
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело в отношении бывшего сотрудника органов внутренних дел, подозреваемого в покушении на мошенничество в размере 3 млн руб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

"Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве расследуется уголовное дело в отношении 45-летнего Александра Сошникова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере")", - сказали в пресс-службе.

По версии следствия, вечером 7 сентября Сошников вблизи дома по улице Сосновой в Москве получил от знакомого 3 млн руб. за решение вопроса о непривлечении последнего к уголовной ответственности. "В действительности такой возможности обвиняемый не имел, а полученные деньги намеревался присвоить себе", - отметили в ведомстве. В настоящее время он помещен под домашний арест.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о задержании бывшего начальника следственной части УВД по Северо-Западному административному округу Москвы.

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