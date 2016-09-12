Экс-губернатор Киевской области, которого разыскивали жена и полиция, нашелся на отдыхе

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КИЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Бывший глава Киевской областной государственной администрации Максим Мельничук, об исчезновении которого на днях в полицию заявляла жена, нашелся. Он пояснил, что "просто немного отдыхал".
"Адвокат (Мельничука Юрий Сухов) сообщил, что Мельничук "просто немного отдыхал" и в ближайшее время выступит с заявлением в Facebook", - сообщил телеканал NewsOne.
Мельничук 9 сентября подал в отставку с поста губернатора Киевской области.
Вечером того же дня полицейские задержали заместителя Мельничука Игоря Лобко по подозрению в коррупции. По версии следствия, Лобко вымогал и получил взятку в размере 200 тысяч гривен ($7,5 тыс.). Позднее в киевском доме экс-губернатора также прошли обыски.
10 сентября жена Мельничука написала заявление в полицию о его исчезновении.