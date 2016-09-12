Во Флориде подожгли мечеть, которую посещал стрелок из Орландо

СМИ: ЕСПЧ признал время на дорогу до работы частью рабочего дняМеждународная панорама 12 сентября, 15:55
Морской терминал в Калининградской области планируется построить к лету 2018 годаТранспорт 12 сентября, 15:47
СМИ: советник главаря ИГ и еще почти 40 боевиков уничтожены в ИракеМеждународная панорама 12 сентября, 15:29
Медведев: проект по благоустройству "Наш двор" стоит вывести на общероссийский уровеньОбщество 12 сентября, 15:17
МИД РФ: попытки увязать открытие участков на Украине с голосованием в Крыму смехотворныПолитика 12 сентября, 15:16
Тамара Гвердцители и Хор Турецкого & SOPRANO выступили на фестивале "Спасская башня"Новости партнеров 12 сентября, 15:15
Ростуризм в связи со взрывом в Турции призывает россиян не покидать курортные зоныОбщество 12 сентября, 15:12
Российско-китайские учения "Морское взаимодействие". ДосьеБиографии и справки 12 сентября, 15:05
Трамп пожелал Клинтон скорейшего выздоровленияМеждународная панорама 12 сентября, 15:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Пожар вспыхнул в понедельник рано утром в мечети американского городка Форт-Пирса (штат Флорида), которую посещал Омар Матин, расстрелявший в июне 2016 года 49 человек в ночном клубе Florida Pulse в Орландо. По словам сообщившего об инциденте сотрудника местной полиции, причиной возгорания стал поджог.
"Согласно имеющимся у нас данным, это был поджог. На видеозаписях с камер наружного наблюдения хорошо видно, как какой-то человек подошел к восточной стене здания, после чего там вскоре вспыхнуло пламя, а неизвестный скрылся", - заявил представитель полицейского управления города Дэвид Томпсон.
По его словам, в результате возгорания, которое было достаточно быстро ликвидировано, никто не пострадал. Полиция ведет поиск предполагаемого злоумышленника.
Нападение на клуб Florida Pulse, который посещали лица нетрадиционной сексуальной ориентации, было совершено 12 июня. 29-летний американец афганского происхождения Омар Матин вошел в клуб и открыл огонь из штурмовой винтовки и пистолета. Он застрелил 49 человек и ранил еще 53 посетителя клуба. Эта бойня считается самой кровавой в новейшей истории США.
Расследование бойни в ночном клубе в Орландо. Хроника событий