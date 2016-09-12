Во Флориде подожгли мечеть, которую посещал стрелок из Орландо

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Пожар вспыхнул в понедельник рано утром в мечети американского городка Форт-Пирса (штат Флорида), которую посещал Омар Матин, расстрелявший в июне 2016 года 49 человек в ночном клубе Florida Pulse в Орландо. По словам сообщившего об инциденте сотрудника местной полиции, причиной возгорания стал поджог.

"Согласно имеющимся у нас данным, это был поджог. На видеозаписях с камер наружного наблюдения хорошо видно, как какой-то человек подошел к восточной стене здания, после чего там вскоре вспыхнуло пламя, а неизвестный скрылся", - заявил представитель полицейского управления города Дэвид Томпсон.

По его словам, в результате возгорания, которое было достаточно быстро ликвидировано, никто не пострадал. Полиция ведет поиск предполагаемого злоумышленника.

Нападение на клуб Florida Pulse, который посещали лица нетрадиционной сексуальной ориентации, было совершено 12 июня. 29-летний американец афганского происхождения Омар Матин вошел в клуб и открыл огонь из штурмовой винтовки и пистолета. Он застрелил 49 человек и ранил еще 53 посетителя клуба. Эта бойня считается самой кровавой в новейшей истории США.

Расследование бойни в ночном клубе в Орландо. Хроника событий