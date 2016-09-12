В больнице Челябинска после получения травмы скончался контрактник

ЧЕЛЯБИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Военнослужащий контрактной службы Равиль Ахметов скончался в Челябинской областной больнице № 3 в результате травмы, которую он получил в ночь с воскресенья на понедельник. Союз призывников России по Челябинской области начал проверку обстоятельств случившегося, сообщили корреспонденту ТАСС в организации.

"24-летний военнослужащий контрактной службы Равиль Ахметов скончался в Челябинской областной больнице № 3 в понедельник в два часа дня от полученной в височную область травмы. По предварительным данным, травму он получил в ночь с воскресенья на понедельник в результате конфликта с сослуживцем. Союз призывников России по Челябинской области начал проверку обстоятельств случившегося", - сказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах ситуацию пока не комментируют.

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова начала проверку информации об инциденте.

По информации из открытых источников, Равиль Ахметов в вооруженные силы призван из города Межгорье Республики Башкортостан. Служить попал в Челябинск в учебный центр, который располагается на базе Автомобильного училища, где позже остался служить по контракту.