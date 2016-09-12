В больнице Челябинска после получения травмы скончался контрактник

Юмашева не планирует участвовать в президентских выборах 2018 годаПолитика 12 сентября, 17:54
Прикамье получит более 100 млн руб. из бюджета РФ на компенсацию расходов по капремонтуНовости Пермского края 12 сентября, 17:51
Александр Лукашенко: не надо нас гнобить за то, что мы разговариваем с ЗападомМеждународная панорама 12 сентября, 17:50
Кэмерон отказался от депутатского мандата в парламенте ВеликобританииМеждународная панорама 12 сентября, 17:49
"Швабе" начал обработку оптических поверхностей по новой технологииНовости партнеров 12 сентября, 17:43
Лебзяк примет решение об участии в выборах главы Федерации бокса России в ближайшие дниСпорт 12 сентября, 17:30
Исполком Федерации бокса России поддержал выдвижение Иванюженкова на пост президентаСпорт 12 сентября, 17:25
Со станций ДВЖД за 8 месяцев отправлено более 396 тыс. тонн тихоокеанской рыбыТранспорт 12 сентября, 17:23
"Роснефть" проведет экспериментальные работы по изменению траектории движения айсберговЭкономика и бизнес 12 сентября, 17:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕЛЯБИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Военнослужащий контрактной службы Равиль Ахметов скончался в Челябинской областной больнице № 3 в результате травмы, которую он получил в ночь с воскресенья на понедельник. Союз призывников России по Челябинской области начал проверку обстоятельств случившегося, сообщили корреспонденту ТАСС в организации.
"24-летний военнослужащий контрактной службы Равиль Ахметов скончался в Челябинской областной больнице № 3 в понедельник в два часа дня от полученной в височную область травмы. По предварительным данным, травму он получил в ночь с воскресенья на понедельник в результате конфликта с сослуживцем. Союз призывников России по Челябинской области начал проверку обстоятельств случившегося", - сказал собеседник агентства.
В правоохранительных органах ситуацию пока не комментируют.
Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова начала проверку информации об инциденте.
По информации из открытых источников, Равиль Ахметов в вооруженные силы призван из города Межгорье Республики Башкортостан. Служить попал в Челябинск в учебный центр, который располагается на базе Автомобильного училища, где позже остался служить по контракту.