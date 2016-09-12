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Суд продлил арест трем обвиняемым в убийстве медсестер в Петербурге

Происшествия
12 сентября, 16:10 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 12, сентября. /ТАСС
Военнослужащие останутся под стражей до 12 декабря
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский гарнизонный суд продлил на три месяца арест трем военнослужащим, которых обвиняют в убийстве медсестер в военном госпитале в апреле 2016 года. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Следствие сегодня вышло с ходатайствами о продлении срока содержания под стражей, они удовлетворены. Обвиняемые останутся под арестом до 12 декабря", - сказал собеседник агентства.

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Военнослужащий внутренних войск МВД Александр Томский, военнослужащий по призыву (рядовой) Давид Зиганшин и курсант первого курса Военно-космической академии им. Можайского Степан Даценко находятся под арестом с апреля. Как ранее ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах, основным подозреваемым в деле является Томский, который 1,5 месяца находился в окружном госпитале с диагнозом "психопатия".

Резонансное убийство произошло 12 апреля. После полуночи в отделении 442-го военного клинического госпиталя Минобороны были найдены тела двух медсестер, а вскоре обнаружилась пропажа трех пациентов психоневрологического отделения. Военное следственное управлением СК по ЗВО возбудило уголовное дело по статье "Убийство двух лиц" в отношении сбежавших военнослужащих. Подозреваемых задержали около 14:00 мск в день совершения двойного убийства в зоне государственной границы в Выборгском районе Ленобласти более чем в 100 км от Петербурга. По версии следствия, подозреваемые пытались пересечь российско-финскую границу и покинуть страну.

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