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Суд оставил под стражей двух предполагаемых сообщников Шакро Молодого

Происшествия
12 сентября, 16:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
По данным следствия, они были участниками преступной группы, которая занималась вымогательством
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на арест двух предполагаемых сообщников криминального авторитета Захария Калашова, известного по прозвищу Шакро Молодой. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Тверского суда Москвы от 30 августа в отношении Прохорова и Сорокина признать законным, апелляционную жалобу защиты оставить без удовлетворения", - огласил решение судья.

Ранее Тверской районный суд до 22 октября арестовал по ходатайству следователя шестерых предполагаемых сообщников Шакро Молодого, в числе которых Алексей Максимов, Александр Голубев, Ян Сорокин, Вадим Прохоров, 3елимхан Патиев и Батыр Бекмурадов.

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Капитан запаса, бывший сотрудник ФСО Голубев является заместителем главного директора и учредителем ЧОП "Защитник", а Бекмурадов является фактическим руководителем предприятия. По данным следователя, Бекмурадов - предполагаемый лидер и активный участник преступной группы, возглавляемой криминальным авторитетом Захарием Калашовым.

Как ранее сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, 20 августа по одному из фактов противоправной деятельности преступной группы было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). По ее словам, участники, действуя от имени криминального авторитета Захария Калашова, избивая предпринимателя, требовали от него передачи 10 млн руб. Лидер группировки, житель города Видное Московской области, совместно с другими фигурантами действовал под видом частной охранной организации, что давало возможность свободного ношения боевого оружия, чем пользовались подозреваемые.

В отношении самого Калашова также расследуются уголовные дела о вымогательстве и организации преступного сообщества.

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