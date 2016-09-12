По делу об ущербе экологии Москвы на 1,4 млрд руб. проведут новую экспертизу

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Новая экспертиза будет проведена по иску прокуратуры о взыскании ущерба экологии на территории Новой Москвы на 1,4 млрд руб. Об этом ТАСС сообщил межрайонный природоохранный прокурор Москвы Марат Дураев.

По его словам, прокуратура обжаловала решение Видновского городского суда, отказавшего в удовлетворении иска. "Московским областным судом по ходатайству межрайонной природоохранной прокуратуры назначена повторная и дополнительная комплексная судебная строительно-экологическая экспертиза в Российском федеральном центре судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ об установлении размера причиненного экологического ущерба", - сообщил Дураев.

Иск о возмещении экологического ущерба на 1,434 млрд руб. был подан природоохранной прокуратурой столицы к ООО "Компания Кебъ". По данным прокуратуры, при строительстве в 2014-2015 годах торгово-офисно-гостиничного комплекса в поселке Мосрентген Новомосковского округа на двух участках были самовольно сгружены отвалы земли со строительным мусором, а также затронута прибрежная защитная полоса Троицких прудов в границах церкви Троицы с парком 1636 года, которая относится к объектам культурного наследия федерального значения.

Но Видновский суд отклонил иск, ссылаясь на данные экспертизы об отсутствии ущерба, заказанную ответчиком.

Вместе с тем Дураев напомнил, что ущерб рассчитывался по методике, разработанной Минприроды. В качестве доказательств складирования грунта со строительными отходами представители прокуратуры продемонстрировали фото- и видеосъемку, а также спутниковые снимки, где видно, как разрастаются грунтовые отвалы недалеко от строительного котлована.