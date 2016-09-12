На севере Москвы двое рабочих потеряли сознание в колодце

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Двое рабочих потеряли сознание в колодце на территории новостройки на севере Москвы. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы, спасатели извлекают потерпевших из коллектора.

"Двое рабочих в ходе ремонтных работ потеряли сознание, предположительно, надышавшись болотным газом (метан). На место ЧП прибыли спасатели, которые поднимают наверх пострадавших", - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел по адресу: улица Зорге, дом 22.