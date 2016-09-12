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На севере Москвы двое рабочих потеряли сознание в колодце

Происшествия
12 сентября, 16:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
Спасатели поднимают потерпевших из коллектора
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Двое рабочих потеряли сознание в колодце на территории новостройки на севере Москвы. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы, спасатели извлекают потерпевших из коллектора.

"Двое рабочих в ходе ремонтных работ потеряли сознание, предположительно, надышавшись болотным газом (метан). На место ЧП прибыли спасатели, которые поднимают наверх пострадавших", - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел по адресу: улица Зорге, дом 22.

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