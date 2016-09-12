Один из основных фигурантов дела о стрельбе в Екатеринбурге обжаловал арест

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Один из основных фигурантов дела о стрельбе в цыганском поселке Екатеринбурга - Дмитрий Пестриков - обжаловал свой арест. Апелляция будет передана во вторник в Свердловский областной суд, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Ленинского райсуда Екатеринбурга.

"Поступила апелляционная жалоба от Шелкова - адвоката Пестрикова. Дело будет направлено в областной суд во вторник утром", - сказали в инстанции.

Как ранее сообщал ТАСС, инцидент произошел вечером 3 сентября. По данным СК, в правоохранительные органы Ленинского района Екатеринбурга поступило сообщение о том, что в частном секторе у дома по улице Депутатской неизвестный открыл стрельбу, в результате которой в больницу были доставлены девять пострадавших в возрасте от 17 до 34 лет. Двое из них (27 и 18 лет) впоследствии скончались в реанимации.

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца трех фигурантов дела: Дмитрия Пестрикова, Янека Князева и Руслана Оглы, им было предъявлено обвинение в организации и участии в беспорядках.

На основании собранных доказательств, в том числе данных видеозаписей камер наружного наблюдения и показаний свидетелей, следствие рассматривает две версии произошедшего: межличностный конфликт и необходимая оборона лиц. По факту стрельбы возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство двух лиц", "Незаконный оборот оружия" и "Организация и участие в массовых беспорядках".