На востоке Москвы электричка сбила мужчину

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Электропоезд на востоке Москвы сбил мужчину, который перебегал пути перед проходящим составом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

"Электропоезд с направлением в Москву в районе станции "Перово" Казанского направления сбил мужчину, который перебегал железнодорожные пути в неположенном месте. Потерпевший госпитализирован в тяжелом состоянии. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа", - сказали в пресс-службе.