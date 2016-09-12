Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Норникель" признал причастность к окрашиванию реки в красный цвет

Происшествия
12 сентября, 17:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
В компании объяснили случившееся инцидентом на заводе, связанным с переливом воды
Материал из 1 страницы
© снимок с видео Reuters/TASS

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Ситуация с рекой Далдыкан в районе Норильска, окрасившейся в красный цвет, вызвана переливом промывочной воды через одну из дамб на Надеждинском металлургическом заводе, который произошел во время аномальных дождей. Об этом сообщается в пресс-релизе российской компании "Норильский Никель" по итогам собственной проверки.

Сообщения о том, что вода в реке окрасилась в ярко-красный цвет из-за загрязнения химическими веществами, стали поступать в Минприроды 6 сентября от жителей города. "По предварительной информации, возможной причиной загрязнения реки мог стать прорыв пульпопровода ПАО "ГМК "Норильский Никель", - говорилось в сообщении ведомства.

Как отметили в "Норникеле", в 2015-2016 годах компания осуществляла реконструкцию хвостохранилища и хвостопровода цеха гидрометаллургии Надеждинского металлургического завода в городе Норильске. В начале сентября были проведены финальные работы по монтажу последнего участка новой трубы. При этом непосредственно перед врезкой смонтированной трубы проектом организации работ предусматривается опорожнение всего хвостопровода, а также его промывка со сбросом промывочной воды в хвостохранилище.

Фото опубликовано Басалыга Екатерина (@basalyga_katerina_nl)

"В местах врезки были сооружены фильтрационные дамбы, которые предотвращают растекание остатков промывочной воды. 5 сентября в результате аномальных дождей через одну из дамб произошел перелив воды, которая попала в реку Далдыкан", - сообщается в пресс-релизе "Норильского Никеля". В компании отметили, что краткосрочное окрашивание воды в Далдыкане солями железа не повлияло негативно на фауну реки и на местных жителей.

Ранее глава Министерства природных ресурсов и экологии России Сергей Донской поручил Росприроднадзору провести проверку из-за загрязнения реки Далдыкан в Красноярском крае и поручил главе ведомства Артему Сидорову взять ситуацию под личный контроль. Росприроднадзор уже приступил к проверке, чтобы установить источник загрязнения и оценить ущерб, нанесенный окружающей среде. ТАСС запросил у ведомства предварительные итоги проверки, однако не смог получить оперативный ответ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
По факту нападения на Павла Лобкова в Москве возбуждено уголовное дело
2
СК: школьник умер на уроке физкультуры в Подмосковье
3
РФ будет голосовать против выделения транша Украине на ближайшем заседании МВФ
4
СМИ: Байден или Сандерс могут сменить Клинтон в гонке за пост президента США
5
Александр Лукашенко: только алкаш и бездельник может сейчас плохо жить в Беларуси
6
СМИ: в Арктике нашли обломки второго судна пропавшей экспедиции Франклина
7
Мария Гайдар подала прошение о выходе из гражданства РФ
Темы дня
Реклама