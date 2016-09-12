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Путин поручил Пучкову ускорить работы по устранению последствий наводнения в Приморье

Происшествия
12 сентября, 17:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
Президент поручил министру ускорить оценочные работы для определения ущерба, причиненного домовым хозяйствам, и доведения выделяемой правительством помощи до пострадавших
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Владимиру Пучкову ускорить работы по устранению последствий наводнения в Приморье. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Пучков доложил Путину о ходе спасательных и восстановительных работ в районах, пострадавших от наводнения в Приморье",- сказал он.

"Президент поручил министру ускорить оценочные работы для определения ущерба, причиненного домовым хозяйствам, и доведения выделяемой правительством помощи до пострадавших, а также шаги по скорейшему восстановлению в полном объеме связи и энергообеспечения пострадавших районов", - сообщил пресс-секретарь.

Песков также сообщил, что по поручению президента Пучков направляется в Приморье, где будет лично контролировать ход упомянутых работ.

Президент РФ держит ситуацию в Приморье под личным контролем после того, как в конце августа тайфун обрушился на этот регион. В начале сентября Путин, находясь во Владивостоке, провел совещание с главой МЧС и губернатором Приморья Владимиром Миклушевским по ликвидации последствий наводнения и продолжает лично контролировать исполнение данных тогда поручений.

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