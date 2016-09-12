Суд оставил под стражей начальника управления собственной безопасности СК РФ Максименко

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Лефортовский суд оставил под стражей до 19 декабря начальника управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко, обвиняемого в получении крупной взятки. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок содержания под стражей в отношении Максименко до 19 декабря", - огласила решение судья Елена Галиханова.

Заседание проходило в закрытом режиме. Данное ходатайство заявил прокурор. Защита с ним согласилась, ссылаясь на то, что будет заявлять ходатайство, в котором содержатся материалы, не подлежащие оглашению в открытом режиме.

Максименко, его заместитель Александр Ламонов и заместитель начальника Главного следственного управления СК РФ по Москве Денис Никандров были задержаны сотрудниками ФСБ и арестованы Лефортовским судом. Им предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере").

Как считает следствие, обвиняемые получили взятку в сумме $1 млн за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец - одного из участников конфликта в кафе на Рочдельской улице в Москве, где в результате перестрелки в декабре 2015 года два человека были убиты и восемь ранены. Защитники настаивают, что следствием до сих пор не установлены ни местонахождение денег, ни взяткодатель.

Ранее суд продлил до 19 декабря срок ареста Никандрову. Как ожидается, 13 сентября Лефортовский суд решит вопрос о продлении ареста Александру Ламонову.