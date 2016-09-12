Украинец задержан на границе при попытке пронести в Ростовскую область тысячи рушников

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Таможенники совместно с пограничниками задержали жителя Украины, который пытался пронести в Ростовскую область более 2,7 тыс. церковных рушников (полотенец). Об этом корреспонденту ТАСС сообщил руководитель пресс-службы Южного таможенного управления Раян Фарукшин.

"Данный мужчина, двигаясь пешком из села Зориновка Меловского района (Украина) в сторону хутора Лесовой Чертковского района (Россия), переносил 12 тюков с товарами и в 15 метрах от прохождения линии государственной границы РФ был задержан российскими пограничниками. При опросе задержанного гражданина и осмотре тюков выяснилось, что внутри находится церковная утварь - рушники разных размеров с изображением православных святых и храмов. Общее количество рушников составило 2760 штук", - сказал Фарукшин.

Документы, подтверждающие происхождение и качество рушников, у мужчины отсутствовали, как и документы, подтверждающие прохождение таможенного контроля. Таможенники церковную утварь изъяли, составили протокол об аресте товаров и отправили на экспертизу.

В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении. Ему грозит штраф и конфискация товара.