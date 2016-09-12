Два фигуранта дела о хищениях при строительстве поселка Barvikha Village осуждены условно

Сирийская вооруженная оппозиция принимает соглашение о перемирии с оговоркамиМеждународная панорама 12 сентября, 19:23
Командование ВС Сирии объявило о введении "режима тишины" на неделюМеждународная панорама 12 сентября, 19:20
Путин поздравил Московскую консерваторию им. П. И. Чайковского со 150-летним юбилеемКультура 12 сентября, 19:14
СМИ: Байден или Сандерс могут сменить Клинтон в гонке за пост президента СШАМеждународная панорама 12 сентября, 19:13
МВФ "нечего добавить" к тому, что он уже говорил по поводу украинской программыЭкономика и бизнес 12 сентября, 19:08
Смартфоны Samsung из новых партий появятся в России до конца осениЭкономика и бизнес 12 сентября, 18:59
Скончались двое рабочих, задохнувшиеся в колодце на севере МосквыПроисшествия 12 сентября, 18:58
СК признал потерпевшей воспитателя спецучилища на Урале, где произошли беспорядкиПроисшествия 12 сентября, 18:56
По факту нападения на Павла Лобкова в Москве возбуждено уголовное делоПроисшествия 12 сентября, 18:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд в понедельник приговорил к условным срокам заключения бывшего замгендиректора компании "Миэль-ЗН" Людмилу Архипову и экс-главу отдела продаж компании Сергея Касаткина, признав виновными в мошенничестве при строительстве элитного поселка Barvikha Village в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Суд назначил Людмиле Архиповой и Сергею Касаткину наказание в виде пяти лет условно каждому с испытательным сроком пять лет", - сказала пресс-секретарь суда Алла Пожидаева.
В свою очередь в пресс-службе прокуратуры Москвы пояснили, что с февраля 2007 года по апрель 2008 года Архипова и Касаткин, действуя в составе организованной группы, похитили денежные средства, принадлежащие соинвесторам строительства поселка Barvikha Village. Договоры с потерпевшими заключались от имени фиктивной компании ООО "Гранд Инвест". "В результате действий мошенников ущерб, причиненный несостоявшимся владельцам элитной недвижимости, превысил 85 млн рублей", - добавили в надзорном ведомстве.
Еще двое фигурантов этого дела из числа бывших руководителей компании "Миэль-ЗН" находятся в международном розыске.