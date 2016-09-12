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Два фигуранта дела о хищениях при строительстве поселка Barvikha Village осуждены условно

Происшествия
12 сентября, 18:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
Причиненный несостоявшимся владельцам элитной недвижимости ущерб превысил 85 млн рублей
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд в понедельник приговорил к условным срокам заключения бывшего замгендиректора компании "Миэль-ЗН" Людмилу Архипову и экс-главу отдела продаж компании Сергея Касаткина, признав виновными в мошенничестве при строительстве элитного поселка Barvikha Village в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд назначил Людмиле Архиповой и Сергею Касаткину наказание в виде пяти лет условно каждому с испытательным сроком пять лет", - сказала пресс-секретарь суда Алла Пожидаева.

В свою очередь в пресс-службе прокуратуры Москвы пояснили, что с февраля 2007 года по апрель 2008 года Архипова и Касаткин, действуя в составе организованной группы, похитили денежные средства, принадлежащие соинвесторам строительства поселка Barvikha Village. Договоры с потерпевшими заключались от имени фиктивной компании ООО "Гранд Инвест". "В результате действий мошенников ущерб, причиненный несостоявшимся владельцам элитной недвижимости, превысил 85 млн рублей", - добавили в надзорном ведомстве.

Еще двое фигурантов этого дела из числа бывших руководителей компании "Миэль-ЗН" находятся в международном розыске.

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