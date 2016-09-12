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СК: школьник умер на уроке физкультуры в Подмосковье

Происшествия
12 сентября, 18:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
Ведомство проводит доследственную проверку. По предварительным данным, мальчик на проблемы со здоровьем не жаловался, посещал спортивные секции, противопоказаний к занятию спортом не имел
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Следователи проводят доследственную проверку по факту гибели девятиклассника на уроке физкультуры в одной из школ города Высоковска в Клинском районе Подмосковья. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

"Следственным отделом по городу Клин ГСУ Следственного комитета России по Московской области проводится доследственная проверка по факту гибели школьника", - говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что в понедельник на уроке физкультуры при выполнении разминки 14-летнему учащемуся девятого класса одной из школ города внезапно стало плохо. Школьник скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

По предварительным данным, мальчик на проблемы со здоровьем не жаловался, посещал спортивные секции, противопоказаний к занятию спортом не имел.

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