Двое детей погибли при пожаре в Омской области

ОМСК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Двое детей в селе Георгиевка Полтавского района Омской области погибли в понедельник при пожаре. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Сегодня утром 38-летняя мать ушла из дома на заработки, оставив детей одних и закрыв входную дверь на запорное устройство. Вернувшись около 12 часов (9:00 мск), она обнаружил сильное задымление помещения (горели детские диван и кухонный шкаф). Погасив пламя, женщина обнаружила своих детей мертвыми, на полу были раскиданы горелые спички. Предварительная причина смерти - отравление окисью углерода", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, женщина по месту жительства характеризуется отрицательно. Мать семи детей была лишена родительских прав в отношении первых пяти. Женщина состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а так на учете в полиции, привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

На месте происшествия работают совместная следственно-оперативная группа ОМВД России и межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Омской области, криминалистические лаборатории. Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства при работе по защите прав детей в данной семье органами системы профилактики (опеки, комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав, подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Полтавскому району).