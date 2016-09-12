СК признал потерпевшей воспитателя спецучилища на Урале, где произошли беспорядки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Следователи признали потерпевшей воспитателя Рефтинского специального училища закрытого типа для подростков с девиантным поведением в Свердловской области, откуда сбежали воспитанники и где произошли массовые беспорядки. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе областного Следственного управления СК РФ.

"Потерпевшей признана и допрошена в данном качестве воспитатель спецучилища, к которой в ходе массовых беспорядков было применено физическое насилие. Кроме того, следователями проведен ряд выемок, осмотров изъятых предметов, запрошена и анализируется необходимая документация", - сказали в пресс-службе. "Все воспитанники, самовольно покинувшие учреждение и возвращенные обратно, освидетельствованы на предмет наличия телесных повреждений, у нескольких из них обнаружены раны и ссадины, полученные при самовольном оставлении территории училища. Повреждений, которые могли образоваться в результате насильственных действий со стороны администрации учреждения, не обнаружено", - подчеркнули там.

В пресс-службе добавили, что 12 сентября в поселке Рефтинском и в Екатеринбурге побывали представители совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. В частности, ответственный секретарь совета Яна Лантратова совместно с сотрудниками аппарата уполномоченного по правам человека в Свердловской области приняла участие в совещании, которое прошло на базе Рефтинского спецучилища. На мероприятии, на котором присутствовали также сотрудники СК РФ, обсудили проблемы деятельности учебно-воспитательного учреждения, обозначили варианты возможного законодательного решения тех трудностей, с которыми на сегодняшний день сталкиваются подобные учреждения.

"Также состоялась встреча представителей совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека с руководством следственного управления СК России по Свердловской области. В ходе встречи до представителей совета доведена информация о ходе расследования уголовного дела по факту массовых беспорядков и озвучены предложения по поводу возможного изменения действующего законодательства, регламентирующего помещение несовершеннолетних правонарушителей в специальные учебно- воспитательные учреждения, вопросы их содержания и обеспечения безопасности", - добавили в пресс-службе.

Версия следствия

По данным пресс-службы областного Управления СК РФ, вечером 31 августа неустановленные лица с целью дестабилизации обстановки в спецучилище организовали массовые беспорядки и подстрекали нескольких несовершеннолетних воспитанников училища к применению насилия к сотрудникам учреждения и уничтожению имущества. С 31 августа по 2 сентября некоторые воспитанники Рефтинского спецучилища устроили массовые беспорядки, в ходе которых пострадали сотрудники учреждения, а также было уничтожено имущество на общую сумму более 125 тыс. рублей.

"По предварительным данным, противоправные действия были организованы в связи с несогласием ряда воспитанников с порядком, установленным в учреждении. По указанию руководства следственного управления, производство предварительного расследования поручено третьему отделу по расследованию особо важных дел", - сказали в пресс-службе.

Версия правозащитников

Уполномоченный по правам детей в Свердловской области Игорь Мороков считает, что причиной массовых беспорядков в Рефтинском спецучилище стало проникновение криминалитета, что и привело к дестабилизации обстановки. Правозащитник отметил, что на эту проблему "никто толком внимания не обращал".

Мороков добавил, что, по словам одного из воспитанников, именно "воровские понятия" стали причиной побега. В частности, подростки не хотели есть из одной посуды с теми, кто подвергся насилию. Правозащитник не исключил, что "это только верхушка айсберга, и там есть проблемы более глубинного характера". По его мнению, происходит "раскачивание системы таких училищ, очень серьезный наезд внешнего криминалитета на такие детские учреждения, где некоторые пытаются делать бунты и организовывать побеги".

Омбудсмен считает, что для исправления ситуации в данных учреждениях нужно использовать опыт ФСИН по оперативной работе, так как "уже невозможно применять системы наказания, которые действуют сейчас в учреждениях такого типа, как Рефтинское спецучилище".