Скончались двое рабочих, задохнувшиеся в колодце на севере Москвы

Сирийская вооруженная оппозиция принимает соглашение о перемирии с оговоркамиМеждународная панорама 12 сентября, 19:23
Командование ВС Сирии объявило о введении "режима тишины" на неделюМеждународная панорама 12 сентября, 19:20
Путин поздравил Московскую консерваторию им. П. И. Чайковского со 150-летним юбилеемКультура 12 сентября, 19:14
СМИ: Байден или Сандерс могут сменить Клинтон в гонке за пост президента СШАМеждународная панорама 12 сентября, 19:13
МВФ "нечего добавить" к тому, что он уже говорил по поводу украинской программыЭкономика и бизнес 12 сентября, 19:08
Смартфоны Samsung из новых партий появятся в России до конца осениЭкономика и бизнес 12 сентября, 18:59
Скончались двое рабочих, задохнувшиеся в колодце на севере МосквыПроисшествия 12 сентября, 18:58
СК признал потерпевшей воспитателя спецучилища на Урале, где произошли беспорядкиПроисшествия 12 сентября, 18:56
По факту нападения на Павла Лобкова в Москве возбуждено уголовное делоПроисшествия 12 сентября, 18:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Двое рабочих, которые потеряли сознание в подземном коллекторе на севере Москвы, скончались при оказании им медицинской помощи. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.
Ранее сообщалось, что на улице Зорге в подземном коллекторе двое рабочих при проведении работ потеряли сознание, предположительно, надышавшись болотным газом (метан). На место ЧП прибыли спасатели, которые подняли потерпевших наверх.
"Извлеченные из колодца двое мужчин, скончались при оказании им медицинской помощи. Причина произошедшего устанавливается", - сказал собеседник агентства.