Скончались двое рабочих, задохнувшиеся в колодце на севере Москвы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Двое рабочих, которые потеряли сознание в подземном коллекторе на севере Москвы, скончались при оказании им медицинской помощи. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

Ранее сообщалось, что на улице Зорге в подземном коллекторе двое рабочих при проведении работ потеряли сознание, предположительно, надышавшись болотным газом (метан). На место ЧП прибыли спасатели, которые подняли потерпевших наверх.

"Извлеченные из колодца двое мужчин, скончались при оказании им медицинской помощи. Причина произошедшего устанавливается", - сказал собеседник агентства.