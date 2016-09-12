Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Скворцова: вспышка сибирской язвы на Ямале остановлена благодаря усилиям многих ведомств

Происшествия
12 сентября, 20:54 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский
Все медики, работавшие в зоне заражения прошли трехнедельный курс химиопрофилактики и чувствуют себя хорошо, сообщила глава Минздрава РФ
Материал из 1 страницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Вспышка сибирской язвы на Ямале в настоящий момент полностью остановлена благодаря усилиям многих ведомств. Об этом в понедельник сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Читайте также новости по теме:
Вспышка сибирской язвы на Ямале
© Пресс-служба губернатора ЯНАО/ТАСС
Карантин по сибирской язве, введенный 25 июля на Ямале, снят
Губернатор ЯНАО предложил возобновить в РФ производство иммуноглобулина от сибирской язвы
Оленеводы ЯНАО могут удвоить экспорт оленины в Европу, несмотря на вспышку сибирской язвы

"Предприняты все меры по ограничению и остановке вспышки сибирской язвы на Ямале, в этот процесс были вовлечены многие ведомства, помимо Минздрава. В настоящий момент все заболевшие выписаны, идет процесс восстановления, им оказана социальная помощь", - сказала Скворцова.

Она отметила, что совместными усилиями различных ведомств удалось остановить распространение опасной болезни. В ограничении и остановке распространения сибирской язвы участвовали надзорные органы, Минобороны, отвечавшее за утилизацию погибших животных, МЧС, отвечавшее за развертывание пунктов временного размещения и санпропускные режимы, а также местные власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Скворцова добавила, что она и все медики, работавшие в зоне заражения, чувствуют себя хорошо, они прошли трехнедельный курс химиопрофилактики, который сейчас окончен.

Для ликвидации последствий сибирской язвы Минобороны России перебросило в ЯНАО новейший комплекс аэрозольной дезинфекции транспорта, зданий, сооружений и средств индивидуальной защиты КДА "Орлан". В помощь местным властям Центральный военный округ направил более 250 военнослужащих и около 30 единиц техники. За три недели специалисты химической защиты на Ямале обнаружили и уничтожили путем сжигания останки 2572 животных, погибших от опасной инфекции. Также проведена локальная дезинфекция хлорной известью зараженных участков, контрольные пробы земель подтвердили отсутствие инфекции в очаге.

Как ранее сообщала Скворцова, угрозы распространения сибирской язвы с территории Ямало-Ненецкого автономного округа в другие регионы РФ нет. Она лично проверила "пояс безопасности", созданный вокруг очага заражения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Вспышка сибирской язвы на Ямале
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
По факту нападения на Павла Лобкова в Москве возбуждено уголовное дело
2
СК: школьник умер на уроке физкультуры в Подмосковье
3
РФ будет голосовать против выделения транша Украине на ближайшем заседании МВФ
4
Скончались двое рабочих, задохнувшиеся в колодце на севере Москвы
5
СМИ: Байден или Сандерс могут сменить Клинтон в гонке за пост президента США
6
Мария Гайдар подала прошение о выходе из гражданства РФ
7
Александр Лукашенко: только алкаш и бездельник может сейчас плохо жить в Беларуси
Темы дня
Реклама