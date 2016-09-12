Скворцова: вспышка сибирской язвы на Ямале остановлена благодаря усилиям многих ведомств

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СЕВАСТОПОЛЬ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Вспышка сибирской язвы на Ямале в настоящий момент полностью остановлена благодаря усилиям многих ведомств. Об этом в понедельник сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.
"Предприняты все меры по ограничению и остановке вспышки сибирской язвы на Ямале, в этот процесс были вовлечены многие ведомства, помимо Минздрава. В настоящий момент все заболевшие выписаны, идет процесс восстановления, им оказана социальная помощь", - сказала Скворцова.
Она отметила, что совместными усилиями различных ведомств удалось остановить распространение опасной болезни. В ограничении и остановке распространения сибирской язвы участвовали надзорные органы, Минобороны, отвечавшее за утилизацию погибших животных, МЧС, отвечавшее за развертывание пунктов временного размещения и санпропускные режимы, а также местные власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
Скворцова добавила, что она и все медики, работавшие в зоне заражения, чувствуют себя хорошо, они прошли трехнедельный курс химиопрофилактики, который сейчас окончен.
Для ликвидации последствий сибирской язвы Минобороны России перебросило в ЯНАО новейший комплекс аэрозольной дезинфекции транспорта, зданий, сооружений и средств индивидуальной защиты КДА "Орлан". В помощь местным властям Центральный военный округ направил более 250 военнослужащих и около 30 единиц техники. За три недели специалисты химической защиты на Ямале обнаружили и уничтожили путем сжигания останки 2572 животных, погибших от опасной инфекции. Также проведена локальная дезинфекция хлорной известью зараженных участков, контрольные пробы земель подтвердили отсутствие инфекции в очаге.
Как ранее сообщала Скворцова, угрозы распространения сибирской язвы с территории Ямало-Ненецкого автономного округа в другие регионы РФ нет. Она лично проверила "пояс безопасности", созданный вокруг очага заражения.