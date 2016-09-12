Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бывший командир "Альфы" Юрий Торшин погиб в результате ДТП в Чечне

Происшествия
12 сентября, 21:30 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 12, сентября. /ТАСС
Торшин являлся советником главы Чечни по работе с правоохранительными органами
Материал из 1 страницы

ГРОЗНЫЙ, 12 сентября. /ТАСС/. Бывший руководитель подразделения ФСБ по борьбе с терроризмом "Альфа", советник врио главы Чечни Рамзана Кадырова Юрий Торшин погиб в результате ДТП.

Об этом сообщили в МЧС по Чеченской Республике.

"Между населенными пунктами Микенская и Савельевская Наурского района Чечни двухколесный мотоцикл марки Harley Davidson по неустановленной причине допустил опрокидывание, следовавший за ним трехколесный мотоцикл марки Harley Davidson Юрия Торшина при совершении маневра также опрокинулся", - сообщили в пресс-службе.

Торшин год назад был назначен советником главы Чечни по работе с правоохранительными органами. В мае этого года, поздравляя бывшего командира "Альфы" с днем рождения, Кадыров на своей странице в Instagram назвал Торшина специалистом высшего класса. "Юрий Николаевич является специалистом высшего класса, настоящим патриотом Отечества, мужественным воином, равных которому немного. Он прошел школу исключительно ответственной службы, с честью решая важные боевые задачи. В нашей команде он занимает достойное место, пользуется всеобщим уважением!" - писал Кадыров.

Юрий Торшин родился 6 мая 1958 года в Брянске. В 1982 году зачислен в спецгруппу "Альфа" КГБ СССР. Торшин кавалер пяти боевых орденов. Во время теракта на Дубровке ("Норд-Ост") Торшин со своей группой утром 26 октября уничтожил главаря террористов Мавсара Бараева.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
По факту нападения на Павла Лобкова в Москве возбуждено уголовное дело
2
СК: школьник умер на уроке физкультуры в Подмосковье
3
РФ будет голосовать против выделения транша Украине на ближайшем заседании МВФ
4
СМИ: Байден или Сандерс могут сменить Клинтон в гонке за пост президента США
5
Александр Лукашенко: только алкаш и бездельник может сейчас плохо жить в Беларуси
6
СМИ: в Арктике нашли обломки второго судна пропавшей экспедиции Франклина
7
Мария Гайдар подала прошение о выходе из гражданства РФ
Темы дня
Реклама