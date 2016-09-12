Бывший командир "Альфы" Юрий Торшин погиб в результате ДТП в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 12 сентября. /ТАСС/. Бывший руководитель подразделения ФСБ по борьбе с терроризмом "Альфа", советник врио главы Чечни Рамзана Кадырова Юрий Торшин погиб в результате ДТП.

Об этом сообщили в МЧС по Чеченской Республике.

"Между населенными пунктами Микенская и Савельевская Наурского района Чечни двухколесный мотоцикл марки Harley Davidson по неустановленной причине допустил опрокидывание, следовавший за ним трехколесный мотоцикл марки Harley Davidson Юрия Торшина при совершении маневра также опрокинулся", - сообщили в пресс-службе.

Торшин год назад был назначен советником главы Чечни по работе с правоохранительными органами. В мае этого года, поздравляя бывшего командира "Альфы" с днем рождения, Кадыров на своей странице в Instagram назвал Торшина специалистом высшего класса. "Юрий Николаевич является специалистом высшего класса, настоящим патриотом Отечества, мужественным воином, равных которому немного. Он прошел школу исключительно ответственной службы, с честью решая важные боевые задачи. В нашей команде он занимает достойное место, пользуется всеобщим уважением!" - писал Кадыров.

Юрий Торшин родился 6 мая 1958 года в Брянске. В 1982 году зачислен в спецгруппу "Альфа" КГБ СССР. Торшин кавалер пяти боевых орденов. Во время теракта на Дубровке ("Норд-Ост") Торшин со своей группой утром 26 октября уничтожил главаря террористов Мавсара Бараева.