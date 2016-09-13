Суд начнет слушания по существу дела о хищении при обустройстве госграницы

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы во вторник начнет слушания по существу дела о хищении 490 млн рублей, выделенных на обустройство госграницы. Об этом ТАСС сообщили в суде.
Ранее в ходе предварительных слушаний суд изменил одному из фигурантов дела - директору ЗАО "Ценный совет" Евгению Чайке - меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей в связи с тем, что он дважды не явился на предварительные слушания.
Уголовное дело в отношении бывшего руководителя Росграницы Дмитрия Безделова
Ранее замгенпрокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-замглавы Росграницы Бориса Хайтовича, бывших руководителей ФГУ "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" (Росгранстроя) Олега Сенкевича и Сергея Сазонова, их заместителя Сергея Козленкова, начальника управления обустройства объектов государственной границы и администрирования пунктов пропуска Росграницы Данилы Вавилова, а также еще нескольких руководителей коммерческих фирм.
В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 210 ("Участие в преступном сообществе"), частью 4 статьи 159 ("Мошенничество"), частью 3 статьи 174.1 ("Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления") УК РФ.
По версии следствия, бывший руководитель Федерального агентства по обустройству госграницы РФ (Росграница) Дмитрий Безделов, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, выделенных государством на проектирование, реконструкцию, строительство, оснащение и другое обустройство пунктов пропуска через госграницу РФ, в 2009 году совместно с руководителем Росгранстроя Сенкевичем и начальником управления обустройства объектов государственной границы и администрирования пунктов пропуска Росграницы Вавиловым создали преступное сообщество. По данным следствия, с сентября 2009 года по май 2013 года сообщники похитили и легализовали бюджетные денежные средства на общую сумму более 490 млн рублей.
Дело в отношении экс-главы Росграницы Безделова, экстрадированного из Италии в начале апреля этого года, выделено в отдельное производство, он находится под стражей. По данным следственного департамента МВД, ведущего расследование, речь идет о средствах, выделенных в 2009 году на строительство железнодорожного пункта пропуска "Адлер". Сообщалось, что было похищено более 1,1 млрд рублей.