Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд начнет слушания по существу дела о хищении при обустройстве госграницы

Происшествия
13 сентября, 0:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
Подсудимые обвиняются в совершении преступлений по трем статьям УК РФ
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы во вторник начнет слушания по существу дела о хищении 490 млн рублей, выделенных на обустройство госграницы. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Ранее в ходе предварительных слушаний суд изменил одному из фигурантов дела - директору ЗАО "Ценный совет" Евгению Чайке - меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей в связи с тем, что он дважды не явился на предварительные слушания.

Уголовное дело в отношении бывшего руководителя Росграницы Дмитрия Безделова

Суть обвинения

Ранее замгенпрокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-замглавы Росграницы Бориса Хайтовича, бывших руководителей ФГУ "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" (Росгранстроя) Олега Сенкевича и Сергея Сазонова, их заместителя Сергея Козленкова, начальника управления обустройства объектов государственной границы и администрирования пунктов пропуска Росграницы Данилы Вавилова, а также еще нескольких руководителей коммерческих фирм.

Смотрите также
Дмитрий Безделов
Суд продлил арест экс-главы Росграницы

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 210 ("Участие в преступном сообществе"), частью 4 статьи 159 ("Мошенничество"), частью 3 статьи 174.1 ("Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления") УК РФ.

По версии следствия, бывший руководитель Федерального агентства по обустройству госграницы РФ (Росграница) Дмитрий Безделов, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, выделенных государством на проектирование, реконструкцию, строительство, оснащение и другое обустройство пунктов пропуска через госграницу РФ, в 2009 году совместно с руководителем Росгранстроя Сенкевичем и начальником управления обустройства объектов государственной границы и администрирования пунктов пропуска Росграницы Вавиловым создали преступное сообщество. По данным следствия, с сентября 2009 года по май 2013 года сообщники похитили и легализовали бюджетные денежные средства на общую сумму более 490 млн рублей.

Дело в отношении экс-главы Росграницы Безделова, экстрадированного из Италии в начале апреля этого года, выделено в отдельное производство, он находится под стражей. По данным следственного департамента МВД, ведущего расследование, речь идет о средствах, выделенных в 2009 году на строительство железнодорожного пункта пропуска "Адлер". Сообщалось, что было похищено более 1,1 млрд рублей.

Смотрите также

Экс-глава Росграницы Безделов просит освободить его из СИЗО
Экс-глава Росграницы, обвиняемый в хищении более 1 млрд рублей, останется в СИЗО
Экс-главу Росграницы доставили из Италии в Россию

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Борьба с коррупцией Коррупционные скандалы
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минфин Украины: Киев надеется получить транш МВФ, несмотря на возражения РФ
2
По факту нападения на Павла Лобкова в Москве возбуждено уголовное дело
3
СМИ: Украина готова обсудить с РФ долг в $3 млрд во внесудебном порядке
4
"Антонов" обойдется без российских комплектующих
5
Александр Лукашенко: только алкаш и бездельник может сейчас плохо жить в Беларуси
6
"Рубин" выиграл у "Урала" и одержал первую победу в сезоне РФПЛ
7
В Москве возбуждено дело по факту стрельбы из машин свадебного кортежа
Темы дня
Реклама