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Присяжные могут вынести вердикт обвиняемому в убийстве экс-депутату Зиринову

Происшествия
13 сентября, 0:24 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ /Корр. ТАСС, Дмитрий Буянин
В своем последнем слове Зиринов заявил, что невиновен в инкриминируемых деяниях и что дело в отношении него сфабриковано
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Присяжные заседатели во вторник могут вынести вердикт по делу экс-депутата Заксобрания Краснодарского края Сергея Зиринова, обвиняемого в убийстве. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского окружного военного суда.

"Составлен опросный лист. После его обсуждения, согласно уголовно-процессуальному кодексу, председательствующий обратится к присяжным заседателям с напутствующим словом. После этого присяжные удалятся в совещательную комнату и после обсуждения в этот же день могут вынести вердикт", - сказали в пресс-службе.

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За время судебного следствия было допрошено около 90 свидетелей и заслушаны показания более 10 потерпевших по делу. Подсудимый вину не признает. В своем последнем слове Зиринов заявил, что невиновен в инкриминируемых деяниях и что дело в отношении него сфабриковано. Остальные подсудимые также заявили о своей невиновности.

По версии следствия, в 1999 году Зиринов и его знакомый Амбарцум Эйриян создали преступную группу, в которую на разных этапах входили, в частности, сотрудник суда и бывший сотрудник милиции. До 2013 года группа совершила четыре убийства и одно покушение на убийство. Два члена банды объявлены в международный розыск.

Помимо Зиринова, по делу проходят еще пятеро подсудимых, один из которых был отпущен под залог по состоянию здоровья и скончался от последствий онкологического заболевания при прохождении лечения. Следствие проверяет информацию о причастности участников банды к совершению иных преступлений.

О рассмотрении дела в военном суде ходатайствовала прокуратура. По мнению стороны обвинения, Зиринов, как бывший депутат, а также его сообщники, среди которых несколько сотрудников правоохранительных органов, могут повлиять на ход рассмотрения дела в гражданском суде.

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