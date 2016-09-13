Мосгорсуд проверит законность продления ареста главы РАО Федотова

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник рассмотрит жалобу адвокатов главы Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, на продление ареста своего подзащитного. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

В жалобе защита просит суд признать арест и продление ареста Федотова незаконным и необоснованным. Адвокаты обвиняемого настаивают на изменении в отношении него меры пресечения на более мягкую, не связанную с нахождением под стражей.

16 августа Таганский суд Москвы в закрытом режиме продлил Федотову срок ареста до 17 сентября. Как позже пояснили защитники, закрытый режим связан с обсуждением в суде конфиденциальной информации.

Федотов был задержан 28 июня, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"), максимальное наказание по которой составляет до 10 лет лишения свободы. По данным полиции, Федотов ввел в заблуждение членов РАО и незаконно отчуждал в собственность созданной им дочерней компании имущество, принадлежащее организации.

По информации полиции, нанесенный РАО ущерб превышает 500 млн рублей. Однако адвокат Федотова утверждает, что, согласно материалам дела, сумма ущерба, вменяемая его подзащитному, составляет 297 млн рублей.