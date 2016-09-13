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Бунт заключенных в тюрьме на западе Франции пресечен

Происшествия
13 сентября, 1:03 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Никто из персонала тюрьмы во время беспорядков не пострадал
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ПАРИЖ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Французским правоохранительным органам удалось пресечь бунт, возникший в середине дня в понедельник в тюрьме "Пуатье-Вивонн" (западная часть Франции). Об этом сообщило Министерство юстиции страны.

"Спецподразделения захватили третий этаж тюремного блока, где вспыхнули беспорядки и ситуация в настоящее время находится под контролем. Никто из состава персонала тюрьмы не получил ранений в результате происшедших инцидентов", - указали в ведомстве.

По данным профсоюза работников французских тюрем, двое заключенных набросились на охранника и отняли у него ключи от камер этажа. Стражу порядка затем удалось укрыться в другой части тюрьмы. В блоке, где было совершено нападение, все заключенные покинули камеры. В некоторых помещениях они устроили погром, а затем совершили поджог.

Прибывшем на место происшествия 10 пожарным расчетам удалось погасить огонь в здании. Однако в течение нескольких часов около 60 заключенных отказывались возвращаться в камеры. Всего в этом блоке содержится, по уточненным данным, 172 человека. Многие из них отбывают наказание за хранение наркотиков и торговлю ими.

По словам представителей профсоюзов, в данную тюрьму переводятся из других пенитенциарных учреждений лица, неоднократно нарушавшие режим содержания и замешанные в различного рода внутритюремных конфликтах. Нынешний бунт был первым в истории данного тюремного центра.

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СМИ: в тюрьме на западе Франции заключенные подняли бунт

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