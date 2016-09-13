Шестой лавовый поток появился на Ключевском вулкане на Камчатке

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Два новых лавовых потока начали стекать по склону извергающегося вулкана Ключевской на Камчатке. Они образовались из побочного прорыва на юго-восточном склоне исполина, сообщили во вторник ТАСС в Камчатской вулканостанции Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"Извержение вулкана продолжается. В темное время суток наблюдается свечение лавовых потоков, количество которых на юго-восточном склоне увеличилось с трех до пяти", - сказал собеседник агентства. Таким образом, пять потоков, изливающихся из побочного прорыва, стекают сейчас по юго-восточному склону, еще один вытекает из кратера и устремляется вниз по юго-западному склону.
Временами на Ключевском происходят пепловые выбросы. Их высота, как правило, не превышает 8 тыс. метров над уровнем моря. Однако неделей ранее пепел поднялся на 11 тыс. метров над уровнем моря.
"На расстоянии 14,6 км от вулкана, в районе сейсмостанции Апахончич, периодически слышны взрывы из кратера", - сказал ученый.
Ключевской вулкан (4 750 м) - самый высокий действующий исполин Евразии. Диаметр кратера - около 700 метров, на склонах вулкана есть еще около 200 побочных взрывных кратеров. С 2000 года Ключевской извергался 11 раз. Нынешнее извержение идет с апреля 2016 года.
Ближайший населенный пункт, поселок Ключи, находится в 30 км от подножия вулкана.