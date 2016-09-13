Пучков поручил взять под наблюдение торфяники в Иркутской области

ИРКУТСК, 13 сентября. /ТАСС/. Пожароопасный сезон в Иркутской области завершается, однако необходимо взять на контроль все торфяники на территории региона в преддверии осенне-зимнего сезона. Об этом заявил глава МЧС России Владимир Пучков.

"В целом мы сезон в Иркутской области завершаем с высокими показателями", - сказал здесь Пучков в ходе селекторного совещания. Но, с учетом погоды (впереди сухая осень, много сухостоя), по его словам, ситуацию надо взять на жесткий контроль в тесном взаимодействии со службами, которые занимаются сельским хозяйством и другими сферами .

В частности, все торфяники на территории Иркутской области необходимо взять под наблюдение, "чтобы в декабре-январе не приходилось заниматься тушением торфяников и локализацией пожаров", подчеркнул Пучков.

Министр отметил, что запланирована поставка пожарно-спасательной техники и экипировки в регион, и поручил направить специалистов на соответствующее обучение. "Я попрошу взять на особый контроль в 2017 году повышение эффективности РСЧС на муниципальном уровне и оказание помощи старостам поселений, защиту населенных пунктов от природных пожаров, техногенных угроз", - сказал Пучков. "Необходимо проводить подворовые обходы, адресную работу. Мы энергично формируем корпус сил добровольной пожарно-спасательной службы; все решения на федеральном уровне мы принимаем", - заявил он.

"Конечно, здесь были и очень тяжелые потери. Об этом тоже надо помнить, но и работать надо энергично. Приоритет - улучшение взаимодействия всех федеральных служб и структур, которые работают в Иркутской области", - отметил министр.

Пучков также поблагодарил жителей Иркутской области за оказание помощи и поддержки пострадавшему от паводка Приморскому краю.