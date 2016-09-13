Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пучков поручил взять под наблюдение торфяники в Иркутской области

Происшествия
13 сентября, 3:22 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 13, сентября. /ТАСС
По мнению главы МЧС, ситуация необходимо взять под жесткий контроль, так как сухая осень может привести к пожаров в декабре-январе
Материал из 1 страницы
Владимир Пучков

Владимир Пучков

© Максим Григорьев/ТАСС

ИРКУТСК, 13 сентября. /ТАСС/. Пожароопасный сезон в Иркутской области завершается, однако необходимо взять на контроль все торфяники на территории региона в преддверии осенне-зимнего сезона. Об этом заявил глава МЧС России Владимир Пучков.

Читайте также новости по теме:
Лесные пожары в Сибири
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС, архив
Особый противопожарный режим отменили в Бурятии, где стихли лесные пожары
Томская область направит еще 35 млн рублей на борьбу с лесными пожарами
Площадь лесных пожаров в Томской области за сутки сократилась на треть

"В целом мы сезон в Иркутской области завершаем с высокими показателями", - сказал здесь Пучков в ходе селекторного совещания. Но, с учетом погоды (впереди сухая осень, много сухостоя), по его словам, ситуацию надо взять на жесткий контроль в тесном взаимодействии со службами, которые занимаются сельским хозяйством и другими сферами .

В частности, все торфяники на территории Иркутской области необходимо взять под наблюдение, "чтобы в декабре-январе не приходилось заниматься тушением торфяников и локализацией пожаров", подчеркнул Пучков.

Министр отметил, что запланирована поставка пожарно-спасательной техники и экипировки в регион, и поручил направить специалистов на соответствующее обучение. "Я попрошу взять на особый контроль в 2017 году повышение эффективности РСЧС на муниципальном уровне и оказание помощи старостам поселений, защиту населенных пунктов от природных пожаров, техногенных угроз", - сказал Пучков. "Необходимо проводить подворовые обходы, адресную работу. Мы энергично формируем корпус сил добровольной пожарно-спасательной службы; все решения на федеральном уровне мы принимаем", - заявил он.

"Конечно, здесь были и очень тяжелые потери. Об этом тоже надо помнить, но и работать надо энергично. Приоритет - улучшение взаимодействия всех федеральных служб и структур, которые работают в Иркутской области", - отметил министр.

Пучков также поблагодарил жителей Иркутской области за оказание помощи и поддержки пострадавшему от паводка Приморскому краю.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Лесные пожары в Сибири Лесные пожары в России
Персоны
Пучков, Владимир Андреевич
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина может отказаться от работы в ПАСЕ, если полномочия России будут восстановлены
2
СМИ: Иран угрожал сбить два самолета-разведчика США, совершавших полет у его границ
3
Билл Клинтон: у Хиллари уже были проблемы со здоровьем, подобные нынешним
4
По факту нападения на Павла Лобкова в Москве возбуждено уголовное дело
5
Госдеп: парламентские выборы в Белоруссии прошли с нарушениями
6
Александр Лукашенко: только алкаш и бездельник может сейчас плохо жить в Беларуси
7
Минфин Украины: Киев надеется получить транш МВФ, несмотря на возражения РФ
Темы дня
Реклама