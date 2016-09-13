Сельхозпредприятие на Сахалине торговало мясом павшего скота

Все спасатели в зоне паводка в Приморье смогут принять участие в выборах в ГосдумуПолитика 13 сентября, 3:44
Глава РФПИ: российско-турецкий инвестфонд объемом $1 млрд может начать работу в 2017 г.Экономика и бизнес 13 сентября, 3:36
Пучков поручил взять под наблюдение торфяники в Иркутской областиПроисшествия 13 сентября, 3:22
СМИ: допрос Ассанжа по запросу прокуратуры Швеции пройдет 17 октябряМеждународная панорама 13 сентября, 3:05
СМИ: Иран угрожал сбить два самолета-разведчика США, совершавших полет у его границМеждународная панорама 13 сентября, 2:51
Кейн: Клинтон готова дать дополнительную информацию о своем здоровьеМеждународная панорама 13 сентября, 2:33
Новая банкнота с портретом Черчилля вводится в обращение в ВеликобританииЭкономика и бизнес 13 сентября, 2:16
Пенс: США должны сотрудничать с РФ, но не в ущерб своим интересамМеждународная панорама 13 сентября, 1:56
Клинтон сообщила, что чувствует себя хорошоМеждународная панорама 13 сентября, 1:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего генерального директора совхоза "Комсомолец", который подозревается в организации торговли мясом павшего скота. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Сахалинской области.
"По версии следствия, в сентябре 2015 года в АО "Комсомолец" произошел падеж скота. Гендиректор предприятия дал указание сотрудникам разделать туши мертвых животных и отправить на хранение. Часть мяса переработали в фарш, часть - отдали на реализацию через специализированные магазины АО "Комсомолец", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, мясо, хранящееся на предприятии, было исследовано. Согласно протоколу лабораторных испытаний, оно не соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям: непригодно для использования в пищу людям и представляет опасность для жизни и здоровья населения.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до двух лет.