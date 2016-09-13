Сельхозпредприятие на Сахалине торговало мясом павшего скота

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего генерального директора совхоза "Комсомолец", который подозревается в организации торговли мясом павшего скота. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

"По версии следствия, в сентябре 2015 года в АО "Комсомолец" произошел падеж скота. Гендиректор предприятия дал указание сотрудникам разделать туши мертвых животных и отправить на хранение. Часть мяса переработали в фарш, часть - отдали на реализацию через специализированные магазины АО "Комсомолец", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, мясо, хранящееся на предприятии, было исследовано. Согласно протоколу лабораторных испытаний, оно не соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям: непригодно для использования в пищу людям и представляет опасность для жизни и здоровья населения.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до двух лет.