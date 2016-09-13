КНДР предложила помощь в ликвидации последствий паводка в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Генеральное консульство КНДР во Владивостоке предложило властям Приморья помощь в ликвидации последствий разрушительного паводка, от которого пострадало две трети территории региона. Об этом сообщила пресс-служба администрации Приморского края со ссылкой на директора Третьего департамента МИД Корейской Народно-Демократической Республики О Сынг Хо.

В частности, предлагается задействовать в восстановительных работах северокорейских строителей, работающих на территории Приморья.

"Действительно, генконсул Им Чхон Ир выразил готовность мобилизовать наши трудовые бригады. Это свидетельство крепких отношений между нашими территориями. Будем продолжать искать способы, как помочь Приморскому краю устранить причиненный стихией ущерб", - приводит пресс- служба слова О Сынг Хо.

В Приморском крае работает около 3 тысяч человек из КНДР, в основном, строительных рабочих. Они возводят здания во Владивостоке и Находке.

По состоянию на 12 сентября подтопленными остаются 270 жилых домов в 7 муниципальных образованиях Приморского края. В зоне подтопления находятся 1227 приусадебных участков, имеют повреждения 29 участков дорог общей протяженностью 51 км в 8 муниципальных образованиях, а также 47 автомобильных мостов. За сутки восстановлено электроснабжение в 6 населенных пунктах, связь с 9 селами. В 6 пунктах временного размещения находятся 124 человека, из них 39 детей.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за паводка там объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.