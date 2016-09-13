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КНДР предложила помощь в ликвидации последствий паводка в Приморье

Происшествия
13 сентября, 3:44 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
В частности, предлагается задействовать в восстановительных работах северокорейских строителей, работающих на территории Приморья
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Генеральное консульство КНДР во Владивостоке предложило властям Приморья помощь в ликвидации последствий разрушительного паводка, от которого пострадало две трети территории региона. Об этом сообщила пресс-служба администрации Приморского края со ссылкой на директора Третьего департамента МИД Корейской Народно-Демократической Республики О Сынг Хо.

В частности, предлагается задействовать в восстановительных работах северокорейских строителей, работающих на территории Приморья.

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"Действительно, генконсул Им Чхон Ир выразил готовность мобилизовать наши трудовые бригады. Это свидетельство крепких отношений между нашими территориями. Будем продолжать искать способы, как помочь Приморскому краю устранить причиненный стихией ущерб", - приводит пресс- служба слова О Сынг Хо.

В Приморском крае работает около 3 тысяч человек из КНДР, в основном, строительных рабочих. Они возводят здания во Владивостоке и Находке.

По состоянию на 12 сентября подтопленными остаются 270 жилых домов в 7 муниципальных образованиях Приморского края. В зоне подтопления находятся 1227 приусадебных участков, имеют повреждения 29 участков дорог общей протяженностью 51 км в 8 муниципальных образованиях, а также 47 автомобильных мостов. За сутки восстановлено электроснабжение в 6 населенных пунктах, связь с 9 селами. В 6 пунктах временного размещения находятся 124 человека, из них 39 детей.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за паводка там объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.

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