Самолет S7 "Москва - Кемерово" приземлился в Новосибирске из-за тумана

Бывший хоккеист Петр Девяткин погиб в НовосибирскеПроисшествия 13 сентября, 5:47
Эксперт в США: КНДР может создать межконтинентальную ядерную ракету через 5-10 летМеждународная панорама 13 сентября, 5:35
Эксперт: в случае выхода Клинтон из гонки ее вполне может заменить БайденМеждународная панорама 13 сентября, 5:16
СМИ: Twitter снимет ряд ограничений на длину сообщений уже на будущей неделеЭкономика и бизнес 13 сентября, 5:14
Фернандес де Киршнер вызвана на допрос по делу о хищении госсредствМеждународная панорама 13 сентября, 4:31
СМИ: Матвиенко, Дворкович и Шувалов могут посетить Японию в октябре-ноябреМеждународная панорама 13 сентября, 4:04
В зоне подтопления в Приморье остаются более 500 жилых домов и 1200 подворийПроисшествия 13 сентября, 3:58
Все спасатели в зоне паводка в Приморье смогут принять участие в выборах в ГосдумуПолитика 13 сентября, 3:44
Глава РФПИ: российско-турецкий инвестфонд объемом $1 млрд может начать работу в 2017 г.Экономика и бизнес 13 сентября, 3:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КЕМЕРОВО, 13 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс "Москва - Кемерово", совершил посадку в Новосибирске из-за тумана в столице Кузбасса. Об этом ТАСС сообщили в справочной Международного аэропорта им. А. А. Леонова (Кемерово).
"Рейс авиакомпании S7, который должен был прилететь в 6:25 (2:25 мск), приземлился в Новосибирске, так как видимость на взлетно-посадочной полосе в Кемерово из-за тумана низкая", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, на данный момент ожидается, что борт прибудет в 9:00 (5:00). Также отложен вылет пассажиров из Кемерово в Москву этим самолетом. "Пока информации о времени вылета нет", - добавили в справочной.