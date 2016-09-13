Самолет S7 "Москва - Кемерово" приземлился в Новосибирске из-за тумана

КЕМЕРОВО, 13 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс "Москва - Кемерово", совершил посадку в Новосибирске из-за тумана в столице Кузбасса. Об этом ТАСС сообщили в справочной Международного аэропорта им. А. А. Леонова (Кемерово).

"Рейс авиакомпании S7, который должен был прилететь в 6:25 (2:25 мск), приземлился в Новосибирске, так как видимость на взлетно-посадочной полосе в Кемерово из-за тумана низкая", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, на данный момент ожидается, что борт прибудет в 9:00 (5:00). Также отложен вылет пассажиров из Кемерово в Москву этим самолетом. "Пока информации о времени вылета нет", - добавили в справочной.