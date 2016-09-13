Безработных в зоне паводка в Приморье привлекут к восстановительным работам

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Безработных привлекут к восстановительным работам в пострадавших от паводка районах Приморья, места можно получить во временных строительных бригадах. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС представитель департамента труда и социальной политики администрации региона Елена Сумина.

"По заявке муниципальных администраций центры занятости населения готовы сформировать строительные бригады из лиц, которые числятся официально безработными. В пострадавших районах таких людей 648, из них 562 получают пособие по безработице", - сказала представитель департамента.

Помимо этого, в муниципальных образованиях, находящихся в зоне бедствия, введена упрощенная система учета безработных. Многие из пострадавших остались без постоянного источника заработка, временно не работают некоторые организации или предприятия, фермеры лишились урожая, инвентаря, подворий.

"Там, где у людей нет возможности лично посетить центр занятости или специалистов на выезде, возможна перерегистрация по телефону. Начисление и выплата пособия по безработице проходит в установленные сроки", - сообщила Сумина.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за паводка там объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Намтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.

Среди пострадавших от паводка - 25 из 34 муниципальных образований края. По состоянию на 13 сентября остаются подтопленными 512 жилых домов и 1253 приусадебных участка. Повреждены 27 участков дорог общей протяженностью 43 км в 8 муниципальных образованиях. В 4 пунктах временного размещения находятся 48 человек, из них 17 детей.