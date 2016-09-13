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Бывший хоккеист Петр Девяткин погиб в Новосибирске

Происшествия
13 сентября, 5:47 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 13, сентября. /ТАСС
По предварительным данным правоохранительных органов, участник Олимпийских игр 1998 года, предположительно совершил самоубийство
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© Владимир Смирнов/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Бывший хоккеист, участник Олимпийских Игр 1998 года в составе сборной Казахстана Петр Девяткин погиб в Новосибирске, предположительно он совершил самоубийство, сообщили сегодня ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

"10 сентября утром в полицию Новосибирска поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины у дома номер 12 по улице Немировича-Данченко. В ходе выезда сотрудники отдела полиции №7 "Ленинский" обнаружили по указанному адресу мужчину 1977 года рождения, который предположительно покончил жизнь самоубийством", - сказал собеседник агентства.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах региона, при Петре Девяткине имелась предсмертная записка.

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